Öt ügyben tett feljelentést a Miniszterelnökség, 106 milliárd forintos kárt gyanít a tárca

feljelentés;átvilágítás;Miniszterelnökség;

2026-07-10 11:36:00 CEST

Az átvilágítás során médiakövetési és adattörlési szerződéseket, civil szervezetek támogatását, valamint egy egyházi közösségnek juttatott közpénzek felhasználását is vizsgálták.

Öt ügyben tett feljelentést a Miniszterelnökség, miután a korábbi kormányzati iratok átvilágításakor gyanús szerződések, kifizetések és összefonódások nyomát találták; a tárca szerint az elkövetők gyaníthatóan összesen 106 milliárd forint kárt okoztak – közölte a tárca lapunkkal.

A feltárt kifizetések és megállapodások a közlemény szerint

hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúját is felvethetik.

A vizsgálat egyik, a veglegestorles.hu szolgáltatáshoz kapcsolódó tétele mintegy bruttó 40 milliárd forint volt, ennyit fizettek ki 15 millió adattörlő kódért. A szerződéseket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kötötte az Antenna Hungária Zrt.-vel, a szoftvert és a rendszer működtetését pedig a Certus Software Zrt. biztosította. Itt felmerült, hogy olyan esetek után is történt kifizetés, amelyekhez nem kapcsolódott tényleges adattörlés.

A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az OBSERVER Médiafigyelővel 2020 és 2026 között kötött, összesen 30,9 milliárd forint értékű médiakövetési szerződések miatt. A dokumentumokban szereplő éves díjemelések a rendelkezésre álló adatok alapján nem álltak egyértelmű arányban a szolgáltatás tartalmának változásával.

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa az elmúlt években 34,3 milliárd forint támogatást kapott. A legfeljebb kétezer követővel rendelkező egyházi közösség korábban térítésmentesen megkapta az államtól a budapesti VIII. kerületi Károlyi-palotát, valamint két másik ingatlant a Múzeum utcában és az Ötpacsirta utcában. A Miniszterelnökség munkatársai a közlemény szerint hiányos beszámolókat, teljesítésigazolásokat és ellenőrzési dokumentumokat, továbbá átláthatatlan kivitelezői díjazásokat és egymásnak ellentmondó adatokat találtak. Az iratok költségvetési csalás, az ahhoz kapcsolódó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, hamis magánokirat felhasználása és hivatali visszaélés gyanúját vetik fel.

A szervezetek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői és elszámolói között átfedések, valamint személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki, valamennyi szervezetnél megjelent valamilyen tisztségben a Fidesz-KDNP egyik budapesti egyéni országgyűlési képviselőjelöltje.

Az érintett szervezetek között van a FICSAK 11 Alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás XI. Sportegyesület.

Az átvilágítás során olyan iratot is találtak, amelyben a Fidesz kapcsolattartójaként és személyi titkárként, fidesz.hu végződésű e-mail-címmel szerepelt az egyik fekete kapucnis férfi, aki Orbán Viktor korábbi kormányfő tavaszi országjáró fórumain a tiltakozókat igyekezett távol tartani a rendezvényektől.

A Miniszterelnökség szerint a dokumentum pártszervezeti érdek jelenlétére utalhat. Az iratokat a garázdaság gyanúja miatt már folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódó feljelentés-kiegészítésként küldték meg az illetékes hatóságnak.