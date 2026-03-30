„Ez már nagyon az orosz út, a tűzzel játszik, aki ezt a fekete ruhás söpredéket megbízta”

2026-03-30 05:50:00 CEST

Szintlépést látunk a kampányban, ilyen eddig nem volt Magyarországon – mondta lapunknak Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője az Orbán Viktor gyűlésein ellentüntetőket vegzáló verőlegényekről.

A szakértő szerint csak ártani tud a Fidesznek, amikor feketébe öltözött férfiak támadnak ellenzéki tüntetőkre Orbán Viktor országjárásának a gyűlésein.

Az erről készült videók gyorsan terjedni kezdtek. Múlt pénteken Győrben, majd szombaton Pécelen kapták el ismeretlen eredetű, fekete ruhát viselő alakok az Orbánt kifütyülő, és kormányellenes molinókat tartó ellenzékiek nyakát. Több tüntetőt agresszívan a földre vittek, miközben az újságírók mozgását is akadályozták a tömegben. Miközben Orbán Viktor a győri színpadon a szeretetről, és az gyűlölködő Tisza-hívekről beszélt, a fekete ruhát viselő férfiak lezárták a környező utcákat, még a mentőket és a helyi lakókat sem akarták átengedni.

A beszámolók szerint helyi polgárokat rugdaltak, ütögettek, de olyan is előfordult, hogy egy újságírót igazoltattak, és csak akkor voltak hajlandóak kiengedni, amikor elővette a sajtóigazolványát. Hogy ezt milyen jogon tették, arra ebben az esetben sem válaszoltak. Azt állították, ők senkit sem korlátoznak semmiben.

Hogy pontosan kik ők, és ki vezényelte ki őket, továbbra sem világos. Amikor a HVG tudósítója megkérdezte, miért vannak feketében, azt mondták, ez a divat, és ők csak erre sétáltak. A kormányfő beszédére igyekvők hiába próbáltak segítséget kérni, a Valton Sec. biztonsági szolgálat emberei azt mondták, ez nem az ő dolguk, hanem a rendőröké.

Csakhogy rendőröknek ekkor se híre, se hamva nem volt a helyszínen.

Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet elemzője szerint utóbbi önmagában beszédes. „A rendőrség és a hivatalos rendvédelmi szervek eddig komolyabb problémák nélkül biztosították a rendezvényeket Magyarországon. Most viszont mintha egy párhuzamos, informális erő jelent volna meg a politikai térben” – értékelt lapunknak a szakértő. Szerinte a jelenség a kontroll elvesztését mutatja. Úgy vélte, a Fidesz látja a kedvezőtlen közvélemény-kutatási adatokat, amik kapkodáshoz, rossz döntésekhez és egyre agresszívebb kampányeszközökhöz vezetnek. – Ez a dinamika már a miniszterelnök fellépésein is érzékelhető. Pénteken Győrben maga is kibillent a szerepéből, és a színpadról agresszíven, rikácsolva szólt vissza az ellene tüntetőknek – hozott egy másik példát az elemző, majd leszögezte:

A történtek egyértelműen ártanak a Fidesz kampányának. A fideszes kemény mag szavazói aligha pártolnak el, de a bizonytalanok igenis reagálnak az ilyen képsorokra. Márpedig a választás kimenetele épp ebben a körben dőlhet el

– fejtegette. A jelenlegi helyzetben a bizonytalanok között eleve többségben vannak a kormányváltást akarók. Egy ilyen kampányeszköz pedig nemhogy csökkentené a különbséget, inkább növeli. – Ez pontosan az a fajta viselkedés, ami elriasztja a bizonytalanokat – fogalmazott.

Szerinte a képlet egyszerű: aki nyugalmat és kiszámíthatóságot keres, az aligha találja meg azt feketébe öltözött, agresszíven fellépő csoportok jelenlétében. Ezek a jelenetek inkább a bizonytalanság és az erőszak képzetét erősítik, és egyértelmű muníciót adnak a Tisza Párt és Magyar Péter számára. A felvételek széles körben terjednek, és erős érzelmi reakciókat váltanak ki. Ilyet nem lehet csinálni – mondta Pék Szabolcs, aki szerint a nyilvánosság az egyetlen hatékony eszköz a hasonló jelenségekkel szemben. Minden esetet dokumentálni kell, kamerával, tanúkkal, következetesen, és ez vélhetően így lesz a hátralévő szűk két hétben.

Pintér Bence, győri polgármester szombaton nyílt levélben szólította fel Pintér Sándor, belügyminisztert, hogy azonnal tisztázzák, kik a fekete pufajkások és ki küldte őket Orbán Viktor rendezvényére. Eddig sem az Orbán-kormány, sem a Fidesz nem adott rá semmilyen választ.

A Telexnek azonban többeket sikerült azonosítani, köztük Lázár János egyik miniszteri biztosát, Beregszászi Zsoltot. A fekete ruhások között menetelt Gremsberger Bertalan is, aki 2022-ben, 22 évesen lett a kormányközeli Drogkutató Intézet ügyvezetője és tulajdonosa, mostanában pedig a Fidesz pártigazgatójának, Kubatov Gábornak az oldalán szokott feltűnni. De a Győrben skandálók között volt Havasi Gergő egykori kajakozó is, aki jelenleg a Magyar Honvédség Sportszázadának tartalékos szakaszvezetője, míg Hadházy Ákos Őze Balázs korábbi MMA-harcost ismerte fel a verőemberek között. Amellett, hogy Őze Balázs katona, tíz éve részt vett a Ligetvédők elleni erőszakos fellépésben is.

Pék Szabolcs szerint mindez nem csak politikailag veszélyes játék. – A következmények túlmutatnak a kampányon, a tűzzel játszik, aki ezt a fekete ruhás söpredéket megbízta – fogalmazott. „Ha a következő két hétben komolyabb erőszak történik, annak jogi következményei lehetnek. Hogyha rendszer megbukik akár nagyon súlyos börtönévekkel játszhatnak azok, akik most a háttérben irányítják az eseményeket” – hangsúlyozta.