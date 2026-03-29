Néma diákok is tiltakoztak Orbán Viktor vasárnapi fórumán, a Fidesz-hívek beszóltak nekik, a fekete ruhát viselő férfiak rájuk szálltak

Néma ellendemonstrációt tartottak békéscsabai diákok a Fidesz kampányrendezvényén vasárnap. Egyikük diák elárulta nekünk, hogy direkt nem pártot támogató molinókkal érkeztek, és a saját érdekeiket igyekeztek képviselni. – Ingyen nem lehettek ilyen hülyék – szólt oda az egyik fideszes szimpatizáns a diákoknak, Lázár János mondataira, aki arról beszélt a színpadon, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt fizeti a tiltakozó fiatalokat.
A kormánypárti média, a Patrióta YouTube-csatorna és a Hír TV helyszínen lévő munkatársai próbálták kérdezgetni a leragasztott szájjal néma tiltakozókat, de egyikük sem járt sok sikerrel.
A helyszínre egyébként a diákokon kívül más tüntetők is érkeztek, ők különböző kormányellenes rigmusokkal és sípszóvall igyekezték zavarni a rendezvényt. „Ne kalimpálj, te majom!” – ordibált oda egy vélhetően fideszes fiatal az egyik demonstrálónak. Az esemény végén heves szóváltások alakultak ki a Fidesz-szimpatizánsok és a tüntetők között. Az egyik demonstráló diák azt hangoztatta, hogy valaki gyomorszájon vágta őt.
A békéscsabai fórumon is jelen voltak fekete ruhát viselő férfiak, akik nem kerülték a konfliktust. Az ellentüntetőket próbálták jelenlétükkel megfélemlíteni, egyikük például a demonstrálók arcába mászott, hátha sikerül provokálnia.