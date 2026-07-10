Betört egy ablak egy Ryanair-gépen, kilógott az egyik utas feje

Ryanair;légiközlekedés;vészhelyzet;repülőgépbaleset;

2026-07-10 12:27:00 CEST

Szerencsére sikerült visszarántani a gép belsejébe.

Rendkívüli légi incidens történt egy Thesszalonikiből induló Ryanair-járaton: röviddel a felszállás után súlyos hajtóműhiba lépett fel, a hajtóműből származó egyik darab pedig betörte az egyik utasablakot, és megsebesítette a mellette ülő utast – írja az Euronews a görög hatóságok tájékoztatása alapján.

Az eset közben elővigyázatosságból kiengedtek az oxigénmaszkok, ami pánikot okozott az utasok körében. A hatóságok szerint a repülőgép törzsén nem keletkezett repedés vagy nyílás. Az egyik utast beszippantotta a légnyomás és a feje kilógott az ablakon.

Mivel a járat gyorsan ereszkedni kezdett, így a többiek ki tudták rántani a férfit és visszahúzták a gép belsejébe.

A személyzet Észak-Macedónia felett észlelte a problémát. Mivel a hajtómű meghibásodását repülés közben nem tudták elhárítani, a pilóták úgy döntöttek, hogy visszafordulnak Thesszalonikibe. Miután a pilóták vészhelyzetet jelentettek, a thesszaloniki Makedonia repülőtéren életbe léptették az ilyenkor alkalmazott eljárásokat. A tűzoltókat, a mentőket, a rendőrséget és más készenléti szolgálatokat is riasztották. A repülőgép biztonságosan leszállt, majd a repülőtér egy kijelölt területére vontatták.

Négy utast elővigyázatosságból kórházba vittek orvosi vizsgálatra. Többségüket a vizsgálatok után elengedték, egyikük azonban további vizsgálatokra megfigyelés alatt maradt.

A Ryanair közleménye szerint a járat röviddel a felszállás után tért vissza Thesszalonikibe, miután repülés közben kimozdult egy utasablak. A gép rendben leszállt, az utasok pedig visszatértek a terminálra. Egy utas orvosi segítséget kért és kapott a földön.

A légitársaság cseregépet biztosított az utasok számára. Az illetékes légügyi hatóságok vizsgálatot indítottak a hajtóműhiba okának feltárására.