Franciaországban meghalt egy tinédzser a válogatott győzelme utáni ünneplésben

zavargás;Franciaország;haláleset;futball világbajnokság;

2026-07-10 15:05:00 CEST

A brit fővárosban pedig egy csoport összecsapott a rendőrökkel.

Franciaországban a mentőszolgálat számolt be egy 17 éves lány haláláról, aki az ország északi részén található Maubeuge város közelében közúti balesetben veszítette életét, miután az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság csütörtöki negyeddöntőjében a francia válogatott 2-0-ra legyőzte Marokkót - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Tájékoztatásuk alapján a lány egy teherautó nyitott platóján ünnepelte a francia válogatott elődöntőbe jutását, de eddig tisztázatlan okból elveszítette egyensúlyát, majd leesett a teherautóról, ami halálra gázolta. A hatóságok közlése szerint a sofőrt őrizetbe vették, míg egy másik fiatalt, aki szemtanúja volt a történteknek, sokkos állapotban szállítottak kórházba.

Londonban pedig erőszakba torkollt, sérüléssel és előállítással végződött zavargás tört ki a mérkőzés után. A rendőrség tájékoztatása alapján azt követően értesítették őket, hogy az Edgware Roadon, a Hyde Park közelében több tucatnyi ember gyűlt össze, és eltorlaszolta a forgalmat. A helyzet azt követően eszkalálódott, hogy a csoport tagjai üvegeket dobáltak és pirotechnikai eszközöket használtak. Emiatt újabb rendőröket vezényeltek oda, akikkel aztán konfrontálódtak a rendbontók. Utóbbiak üvegekkel dobálták meg az intézkedő és a közrendet visszaállítani szándékozó rendőröket, egyiküket fejsérüléssel kellett kórházba szállítani. A csoportot idővel sikerült feloszlatni, a forgalom hajnali egy óra körül ismét elindulhatott. A rendőrök erőszakos rendbontás miatt négy embert állítottak elő. Hozzátették: a közösségi médiában az esetről feltöltött videók - amelyekben marokkói mezben öltözött randalírozók láthatóak -, valamint a helyszínen lévő biztonsági kamerák felvételeit elemezve próbálják azonosítani a csoport tagjait, hogy a későbbiekben felelősségre vonják őket.