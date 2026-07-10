Jóváhagyták Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez

Európai Unió;Magyarország;Európai Bizottság;Európai Ügyészség;

2026-07-10 13:24:00 CEST

A testület mostantól állandó jelenléttel fog rendelkezni Magyarországon.

Május 28-án benyújtottam a csatalkozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

Az uniós testület közleményében hangsúlyozta, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez (EPPO) „tükrözi megújult elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása iránt.” Az EPPO tehát mostantól állandó jelenléttel fog rendelkezni Magyarországon, hogy megvédje az uniós forrásokat a pénzügyi bűncselekményektől.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a jóváhagyással kapcsolatban úgy nyilatkozott, a mai nap jó hír Magyarország számára, ugyanis mostantól biztosítékaik vannak arra, hogy az uniós forrásokat az érdekeiknek megfelelően költsék el.

A határozat a kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. A következő feladat most az lesz, hogy a magyar hatóságoknak három jelöltet kell javasolniuk a magyar európai ügyészi posztra, majd az Európai Unió Tanácsa egy független testület véleményének mérlegelését követően egyet kinevez közülük.

Magyarország az európai delegált ügyészek posztjára is jelölteket javasol az Európai Főügyésznek.

A közlemény szerint az Európai Ügyészség 20 nappal azt követően kezdheti meg a munkáját, hogy az Európai Tanács kinevezi a magyarországi európai ügyészt. Az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozik majd a 2021. június 1-je, azaz az Európai Ügyészség működésének kezdete óta Magyarországon elkövetett, uniós pénzeszközöket érintő bűncselekmények kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása. A közlemény hangsúlyozza,

a magyar hatóságoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség teljes mértékben működőképes legyen Magyarországon, ide értve a megfelelő anyagi és emberi erőforrások biztosítását is.

A bejelentés kitér rá, hogy mivel immár 25 uniós tagállam tagja az EPPO-nak, a maradék kettő – Dánia és Írország – pedig az uniós szeződések értelmében kívülmaradási joggal rendelkezik, az Európai Ügyészségről szóló rendelet a továbbiakban az uniós vívmányok részévé válik, ennek értelmében az Európai Unióhoz a jövőben csatlakozó összes új tagállamnak csatlakoznia kell majd az Európai Ügyészséghez is.