Európai koalíció alakul Ukrajna légvédelmi projektjének gyorsítására, hogy kiváltsák a hiánycikké vált Patriot-rakétákat

Németország;Ukrajna;együttműködés;Svédország;rakétavédelmi rendszer;koalíció;fegyvergyártás;ballisztikus rakéták;orosz-ukrán háború;

2026-07-10 18:55:00 CEST

Kijev és európai partnerei napokon belül hozzálátnak Ukrajna saját, Freya nevű ballisztikus rakétavédelmi rendszerének gyors fejlesztéséhez – derült ki Zelenszkij ukrán elnök közléséből. Egyikük sem várhat arra, mikor jutnak újra az orosz ballisztikus rakéták hatékony elhárításához szükséges amerikai fegyverekhez.

Ukrajna és nyolc európai partnere hamarosan megtartja első találkozóját, amelynek témája Kijev Freya nevű ballisztikus rakétavédelmi rendszerének közös fejlesztése áll majd – jelentette be csütörtökön az ukrán elnök. A Freya a rendkívül hatékony FP–1 és FP–2 támadó drónokat és az FP–5 Flamingo robotrepülőgépeket gyártó Fire Point ukrán hadiipari cég saját tervezése, amely kifejezetten az orosz ballisztikus rakéták elleni védelmet biztosíthatja majd.

Újságíróknak nyilatkozva Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy az együttműködést ukrán vezetéssel készülnek megvalósítani. „Az első találkozónkat Franciaországban tartjuk a közeli jövőben” – mondta. Ukrajna ajánlatot tesz majd a fejlesztés közös felgyorsítására, s cserébe a partnerek a saját rakétavédelmükhöz is felhasználhatnák a Freyát. Zelenszkij szerint a ballisztikus rakéták hatékony elfogása tekintetében a Freya felérne az amerikai Patriot-rendszerrel. A cél azonban ennél is ambiciózusabb: azt akarják, hogy az ukrán változat „tömeggyártású és olcsóbb” legyen. Ehhez viszont olyan európai alkatrészekre és termékekre van szükség, amelyekkel Ukrajna még nem rendelkezik.

Mindezt az ukrán elnök szerint önállóan is meg tudnák oldani, de az évekbe telne. A koalícióhoz eddig csatlakozott nyolc országot Zelenszkij nem nevezte meg, de annyit elárult, hogy a projekt javaslatát „a következő napokban” terjesztik eléjük. „Ha a vezetők, gyártási kapacitásaik és vállalataik támogatják a Freyát, az a közeli jövőben valósággá válhat” – mondta. Ez „áttörést” hozna az ország védelmi ipara számára, és képessé tenné Ukrajnát légterének „saját erőből” való lezárására – tette hozzá.

Bár a Fire Point június 3-án a rendszer sikeres tesztjéről számolt be, elemzők szerint az még hónapokig nem lesz üzemképes. Sok szakértő abban is kételkedik, hogy képes lesz-e elérni az amerikai Patriot-rendszer ballisztikus rakéták elleni hatékonyságát. De mivel Ukrajna az egyre tömegesebb orosz rakétatámadások közepette a Patriot elfogórakéták drámai hiányával szembesül, elsődleges szemponttá vált, hogy alternatív megoldást találjanak. És a Freya-rendszerhez tartozó FP–7.X elfogórakéta állítólag sikeres tesztje reményt keltett:

a Fire Point társtulajdonosa és főtervezője, Denisz Stilierman ennek alapján úgy vélekedett, hogy a tömeggyártás akár már idén augusztusában megkezdődhet.

A Freya hadrendbe állításához még számos elem hiányzik

Az Euromaidan Press hírportál úgy tudja, hogy a Freya-rendszerhez radarok, vezérlőrendszerek és számos más elem szükséges, amelyeket Ukrajna még nem gyárt. Ez az oka, hogy Kijev az ilyen gyártási kapacitással bíró európai partnerekhez fordult a fejlesztés felgyorsítása érdekében. A hírportál felidézi, hogy a koalíció összeállítását Ukrajna másfél hónapja kezdte meg, amikor Zelenszkij május 28-i uppsalai látogatása során Svédország beleegyezett, hogy az első fő partner lesz. A projekthez Németország is csatlakozott, erről a június 18-i Ramstein-formátumú brüsszeli találkozón írt alá megállapodást Mihajlo Fedorov ukrán és Boris Pistorius német védelmi miniszter.

Ami a műszaki részleteket illeti, a Freya az Sz–300-as szovjet elfogórakéták újrahasznosításával készült, és egy német infravörös keresőtől függ – az ukrán és a német ipar ezek köré fejleszti a szélesebb rendszert. Ha működőképes lesz, a Freya lövésenként nagyjából 700 ezer dollárba kerülne, ami töredéke a kiváltani kívánt Patriot elfogórakéták 3,8 millió dolláros árának. Első éles bevetése azonban jelenleg csak 2027 végére várható.

Marc DeVore védelmi szakértő a múlt hónapban az Euromaidan Pressnek azt mondta, nagyon örülne, ha a Freya 2027 végére valóban működőképes lenne, és meglehetősen kétséges, hogy ez a határidő 2026 decemberére előre hozható lenne.

(Ballisztikus) elfogórakétákat világszerte mindössze öt vagy hat országban gyártanak, ami az Egyesült Államokat és Japánt (Patriot), Dél-Koreát, Oroszországot jelenti, továbbá egy francia–olasz konzorciumot (SAMP-T).

A Patriotok ukrajnai gyártása a távoli jövő zenéje

Bár Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcsértekezletén megígérte ukrán tárgyalópartnerének, hogy átadják a Patriot rakéták gyártásának licencét, Zelenszkij elnök kijelentette, hogy ez egyelőre csak egy politikai döntés, a gyártás beindítása pedig akár évekbe is telhet.

Egy csütörtöki interjújában ugyanakkor közölte, folytatják a Patriot rakéták beszerzésére tett erőfeszítéseiket. Ukrajnába hamarosan megérkezik egy újabb csomag PAC–3 Patriot rakéta, de a tartós hiány arra kényszeríti Kijevet, hogy továbbiakat „szorítson ki” szövetségeseiből – mondta Zelenszkij.

Az őt kérdező Ramina Usakzaj ukrán újságírónak Zelenszkij elmondta: a NATO PURL programja, amelyben az országok finanszírozzák az amerikai fegyverek Kijev számára történő beszerzését, havonta meghatározott számú elfogórakétát garantál. E szállítmányok azonban messze elmaradnak Ukrajna igényeitől, mivel Oroszország havonta kétszer annyi ballisztikus rakétát indít Ukrajna ellen, mint amennyi elfogórakéta rendelkezésükre áll. A helyzet súlyosságát élesen megvilágította a Kijev elleni július 6-i tömeges orosz légitámadás, amikor a 29 érkező orosz ballisztikus rakéta közül egyet sem tudtak lelőni.

„Ezért aztán vannak alternatív csomagok, amelyekről nem beszélünk nyilvánosan, amikor szó szerint »kipréselünk« rakétákat különböző országokból. Egyszerre 5, 10 vagy 20 rakétát gyűjtünk össze a partnerektől, hogy Ukrajna túlélhessen” – idézte az elnököt a Kyiv Post.

A PAC–3 Patriot rakétákat – a legfejlettebb és legkeresettebb modellt – jelenleg csak az Egyesült Államokban és licenc alapján Japánban gyártják. Németország a régebbi PAC–2-változatot gyártja, néhányat ezekből 2027-től terveznek Ukrajnába szállítani egy áprilisban aláírt 4 milliárd eurós (4,7 milliárd dolláros) megállapodás keretében.

Ukrajna emellett SAMP-T rendszereket vár egy Emmanuel Macron francia elnökkel aláírt megállapodás értelmében. Mind a Patriot, mind a SAMP-T szállítása időbe telik a szűk termelési volumenek és a rendeléseik teljesítésére váró más országok miatt. Ezért Ukrajna egyszerre több pályán dolgozik, beleértve a saját európai légvédelmi projektjét is – mondta Zelenszkij. Mindazonáltal háláját fejezte ki a szállításokban részt vevő amerikai és európai partnereknek.