Donald Trump engedélyt ígért Ukrajnának a Patriotok gyártásához, a NATO 80 milliárd dollárt ad a Putyin-rezsim háborúja elleni védekezésre

Európai Unió;NATO;Ukrajna;együttműködés;csúcsértekezlet;Egyesült Államok;Törökország;hadiipar;Patriot rakéták;Mark Rutte;Donald Trump;NATO-csúcs;fegyvervásárlás;Ursula von der Leyen;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;háború Iránban;

2026-07-08 21:50:00 CEST

Az ankarai NATO-csúcson Donald Trump beszélt arról is, az Egyesült Államok kész dróntechnológiát vásárolni Ukrajnától.

Az Egyesült Államok meg fogja adni az engedélyt Ukrajnának az amerikai Patriot légvédelmi rendszer külföldi gyártására az orosz rakétatámadások elhárítása érdekében – jelentette ki az amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott szerdai ankarai megbeszélésén. „Megadjuk nekik a licenszet, hogy Patriotokat gyártsanak. Megmutatjuk nekik, hogyan kell ezt csinálni” – mondta Donald Trump. „Azt hiszem, elég gyorsan le tudják gyártani őket.”

Donald Trump bejelentése a török fővárosban tartott NATO-csúcs talán legfontosabb fejleménye, és – Oroszország nagyobb bánatára – hatalmas siker Ukrajna számára, amelynek nagy szüksége van az orosz ballisztikus rakétákkal szemben egyedül hatékony technológiára az ellene indított, ötödik éve tartó háborúban. (Igaz, egyelőre nem tudni, mikor indulhat be a Patriotok külföldi gyártása.) Trump dicsérte Zelenszkijt,

méltatta Ukrajna képességeit az orosz légitámadások elhárításában, és felvetette, hogy az Egyesült Államok esetleg megvásárolja az ukrán technológiát.

A NATO vezetői szerdán megerősítették elkötelezettségüket, hogy a szövetség alapokmányának 5. cikkelye alapján megvédik egymást, ha bármelyiküket támadás érné, és kijelentették, dolgoznak, hogy a szövetséget erősebbé tegyék azáltal, hogy nagyobb felelősséget adnak Európának. „A jövőt építjük: egy erősebb Európát egy erősebb NATO-ban” – hangzik a csúcstalálkozó záró közleménye.

Donald Trump és kollégái a kétnapos ankarai csúcsról kiadott nyilatkozatukban, egyfajta vigaszként arra, hogy a Trump-adminisztráció a geopolitikai törekvéseinek megfelelően az elmúlt hónapokban hozzálátott, hogy csökkentse Európában állomásozó erőit.

A NATO-tagállamok ígéretet tettek arra, hogy az idén és jövőre 80 milliárd dollárt (70 milliárd eurót) biztosítanak Ukrajna védelmi szükségleteinek a kielégítésére, megjegyezve, hogy „Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent az euroatlanti biztonságra”.

Kiemelték még, hogy „Iránnak soha nem szabad atomfegyverrel rendelkeznie”, és felszólították Teheránt, „teljes mértékben tartsa tiszteletben a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban”.

Az észak-atlanti szövetség egységét hangsúlyozó dokumentumot azok után fogadták el, hogy az amerikai elnök bomlasztó viselkedést tanúsított az egység felmutatására hivatott tanácskozáson: kedden újra igényt formált Grönland elcsatolására, ostorozta az európai szövetségeseket, amiért „magára hagyták” az Egyesült Államokat Irán elleni háborújával, az általa „szörnyű partnernek” titulált Spanyolországot pedig a kereskedelmi kapcsolatok megszakításával fenyegette meg.

Mark Rutte főtitkár szerint a NATO-szövetségesek mindezek ellenére „melegen üdvözölték” Donald Trump vezető szerepét.

Záró sajtótájékoztatóján kijelentette: Trump vezetése „átalakítja és erősebbé teszi ezt a szövetséget”. „A csúcstalálkozó üzenete egyszerű. A NATO teljesíti feladatát” – mondta. Rutte ugyanakkor nem adott egyenes választ arra, hogy a szövetség szerepet vállalhat-e az Irán elleni háborúban.

Trump Ankarában jelentette be azt is, hogy semmisnek tekinti a Teheránnal kötött átmeneti tűzszüneti megállapodást – amely a február 28-án Izrael és az Egyesült Államok által indított háború lezárását biztosította volna –, s azt mondta, szerinte „nem érdemes időt pocsékolni” a tárgyalások folytatására. Közölte később, hogy kedd éjjel végrehajtott támadássorozata után az USA újabb csapásokra készül Irán ellen, s ezeket a Hormuzi-szorosban kereskedelmi hajók ellen elkövetett iráni támadások folytatólagos megtorlásának nevezte.

Az amerikai elnök kilátásba helyezte az iráni kikötők újbóli blokád alá vonását, s azzal fenyegetőzött, hogy „elfoglalják Kharg szigetét”, Irán olajexportjának az Öbölben fekvő kulcsfontosságú központját. Kemény fellépését Mark Rutte mellett Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is támogatásáról biztosította.

Merz a nap végén nyilatkozva úgy értékelte, hogy a csúcs segített egyben tartani az észak-atlanti szövetséget, s „a teremben érezni lehetett a megerősödött európai felelősségvállalás szellemét”.

A NATO vezetői a tanácskozás első, keddi napján több tíz milliárd dollár értékű fegyverüzletet jelentettek be Törökországban, ezzel is megerősítve, megfogadják az Egyesült Államok felhívásait, hogy költsenek többet Európa védelmére. Trump, miközben élesen bírálta régi szövetségeseit, bejelentette, hogy Washington feloldja a Törökország ellen 2020-ban, orosz légvédelmi rendszerek vásárlása miatt bevezetett szankcióit, és hajlandó F–35-ös vadászgépeket eladni a török kormánynak.

Mark Rutte a csúcsot megelőző védelmi ipari fórumon számos kezdeményezést és megállapodást harangozott be, s védelmi ipari „forradalmat” sürgetett a szövetség egészében, figyelmeztetve Oroszország, valamint Kína, Észak-Korea és Irán hatalmas katonai kiadásaira.

Rutte és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a fórumon kijelentette, hogy a NATO-nak európaibbá kell válnia, hogy csökkentse az Egyesült Államok biztonsági ernyőjétől való, régóta fennálló függését.

„Mindketten tudjuk, mennyire fontos a szoros együttműködés az Európai Unió és a NATO között – mondta Von der Leyen. – Ám ehhez interoperabilitásra van szükség.” Rutte visszhangozta a Bizottság elnökének szavait, és kiemelte a két szervezet közti „világos munkamegosztást”: a NATO felügyeli a parancsnoki struktúrát, a képességeket és a szabványokat, míg az EU az iparért, a beruházásokért és a szabályozásért felel.

A NATO egy tisztviselője szerint a kedden Ankarában bejelentett, legalább 50 milliárd dollár értékű üzletek között szerepelt, hogy európai országok megfigyelő drónokat vásárolnak az amerikai Northrop Grumman cégtől, és a NATO egy 4,5 milliárd dolláros terv keretében akár tíz darab GlobalEye légtérellenőrző repülőgépet vesz a svéd Saab konszerntől az elöregedő AWACS-ok lecserélésére. A brit kormány külön közölte, hogy 12 európai nemzet, köztük az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország több mint 50 milliárd dollárt költ a következő tíz évben nagy hatótávolságú precíziós fegyverek fejlesztésére a NATO védelmi képességeinek megerősítése céljából. Mark Carney kanadai miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy országa 12 darab 212CD típusú tengeralattjárót vásárol a német TKMS hajógyártó cégtől.

Az ukrán elnök kedden, Ankarában írt alá dróngyártási megállapodásokat Észtország, Dánia és Hollandia vezetőivel, bővítve az európai védelmi partnerség hálózatát, melynek célja a közös fegyvergyártás, a technológiamegosztás és a légvédelmi együttműködés felgyorsítása. Zelenszkij elmondta: további ilyen megállapodásokat készít elő Kanadával és Finnországgal, ami tükrözi a nyugati országok növekvő érdeklődését Ukrajna harcban tesztelt védelmi technológiái iránt.