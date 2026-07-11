Eljött a vezetékes fül- és fejhallgatók reneszánsza, még két lépés, és újra divat lesz a gramofon is

zenehallgatás;digitalizáció;fülhallgató;

2026-07-11 16:00:00 CEST

Pont, mint az inga: elegük lett a fogyasztóknak a digitalizáció túlzott előretöréséből, úgyhogy kerestek – vagy pontosabban: visszahoztak – egy újabb őrületet: a vezetékes fülest.

Nem mintha az Apple nem lett volna sokszor két lépéssel előrébb a piacon versenytársaival szemben, de azért a 2000-es évek elején még az is sikerült neki, ami másnak addig nem: olyan népszerűvé tett egy egyszerű fehér vezetékes fülhallgatót, hogy az popkulturális szimbólummá vált. Akkoriban nem éppen a fehér szín volt a divat a fülhallgatógyártók körében, de az Apple rájött, hogy van egy egészen remek tulajdonsága ennek a színnek. Mégpedig az, hogy messziről is remekül felismerhető, a viselőik pedig élő reklámtáblákká váltak azzal, hogy egyszerűen mindenki tudta az azóta ikonikussá vált reklámnak köszönhetően, hogy miről van szó.

Az azóta eltelt húsz évben viszont egyszer sem tettek szert akkora népszerűségre a vezetékes fül- és fejhallgatók, mint amilyen rohamosan térnek vissza most a divatba. Ezzel együtt meg természetesen megjelentek a magyarázatok is, miért lehet ez, annak ellenére, hogy a technológia fejlődése az átlagfelhasználó számára éppen nem indokolná ezt. Ugyanis teljesen elérhető – mindössze pár ezer forintos – áron is léteznek már vezeték nélküli fej- és fülhallgatók, amelyek között ár-érték arányban azért akad jó pár, a hétköznapi használatra teljesen alkalmas darab is.

A hangsúly pedig a hétköznapi használaton van: mert azért azok, akik munkában is napi szinten, órákig használnak ilyen eszközöket, nagyon jól tudják, a vezetékes változatok nemhogy elavultak, hanem sokkal megbízhatóbb eszközök, mint vezeték nélküli társaik.

Egy olyan szakmában ugyanis, amelyben tized-, sőt századmásodpercek is számítanak abban, mennyire pontosan illeszkedik a hang egy felvételhez (pl. vágók), vagy mennyire megbízható hangminőséget produkál az eszköz (pl. hangmérnökök), sokszor nem bízzák rá magukat a bluetooth szeszélyességére.

Mindez persze az átlagfelhasználót nem kell, hogy érdekelje. Őt ugyanis inkább az foglalkoztatja, hogy az adott modell elérhető esetleg pirosban is, a fa- vagy a fémborítású fülhallgató néz ki jobban, vagy lehet-e cserélni majd idővel a választott fejhallgató fülpárnáját extra színekre is. Nem is érné meg előnyben részesíteni a hangtechnikai tulajdonságokat, hiszen az igazán jó hangzásért azért még mindig borsos árat kell fizetni: az átlag pedig biztosan nem békülne ki azzal, ha 50 ezer, sőt esetleg 80-100 ezer forintos tétel lenne a belépő.

Nem mellesleg ott a reklámérték, ami legalább annyira fontos, mint a színválaszték vagy a faborítás: számít, hogy ki viseli. Nem lehet véletlen ugyanis, hogy az elmúlt hónapokban megugrott eladásoknak – volt, ahol 2026 elején például 20 százalékos növekedést mértek – ne lenne köze ahhoz, hogy olyan világsztárokat kaptak lencsevégre nemrég a vezetékes fülesekkel, mint Zoë Kravitz, Ariana Grande, Charli XCX, Emma Watson, Zendaya, Robert Pattinson vagy Lily-Rose Depp.

Van viszont a másik tábor, amely a jelenséget már egyenesen társadalomfilozófiai mélységekben kutatja. Egyesek szerint ugyanis a vezetékes fülesek megjelenése egybecseng a digitalizáció túlzott elhatalmasodásával.

Hatás és ellenhatás: ha már szinte az egész élet átköltözött az online térbe, akkor a fogyasztók egy idő után szinte természetszerűleg vágynak majd a fizikai tárgyak közelségére.

Ide vezetik vissza a DVD-k és a vinillemezek gyűjtőinek egyre népesebb táborát is. Véleményük szerint pedig azok a márkák lesznek az igazi nyertesek, amelyek ennek elébe is mennek – érdemes lesz, mivel a jelenség főleg az Y és a Z generáció körében népszerű. Nem is hiába tűnnek fel időről időre újabb márkák a hordozható, a retróhangulatra színben és formában is építő kazettás magnókkal, na meg nem hiába vannak előadók, akik a vinillemez mellé grátisz hozzácsapják új lemezük kazettás változatát is.