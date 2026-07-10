Terrorcselekményt terveztek a Fehér Háznál, nyolc ember ellen emeltek vádat

Egyesült Államok;Fehér Ház;vádemelés;terrorcselekmény;

2026-07-10 21:54:00 CEST

Júniusban a Fehér Háznál rendezett UFC küzdősport-gálán akarták drónokkal és lőfegyverekkel megtámadni az összegyűlt közönséget, amelyben ott volt az elnök és családja, valamint az adminisztráció több tagja is.

Gyilkosság és terrorcselekmény elkövetésének előkészítése miatt nyolc ember ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban, miután a hatóságok összefüggésbe hozták őket a Fehér Háznál tervezett merényletek kitervelésével.

A helyi idő szerint csütörtökön megjelent szövetségi vádirat szerint a nyolc ember júniusban a Fehér Háznál rendezett UFC küzdősport-gálán akarta drónokkal és lőfegyverekkel megtámadni az összegyűlt közönséget, amelyben ott volt az elnök és családja, valamint az adminisztráció több tagja.

A bírósági iratból kiderül, hogy a csoport tagjai májusban kezdtek szervezkedni,

amikor pénzt különítettek el a terrorcselekmény céljaira, és lőfegyvereket, lőszereket, robbanószereket, golyóálló mellényeket, drónokat, valamint további felszereléseket szereztek be.

A nyomozóhatóságok négy nappal a terrortámadás tervezett időpontja előtt, június 10-én szereztek tudomást a több államban zajló szervezkedésről, majd vették őrizetbe annak vezetőit – derült ki a korábbi tájékoztatásból, amely szerint a nyomozás során jóval több ember került látókörbe, aki tudhatott a tervekről.

A szövetségi főügyészség júniusban több államban kezdeményezett bírósági eljárást, az új, Ohio államban keltezett vádindítvány ugyanakkor egyesítené a különálló ügyeket és bűnszervezetként állítaná bíróság elé az érintetteket. Az indítékról annyit tudni, hogy a csoport tagjai a terrortámadással az amerikai kormányzatot akarták destabilizálni.

Az egyesített vádirat szerint a gyanúsítottak zárt internetes fórumokon kommunikáltak egymással, és csak a tervezésért felelős legszűkebb kör rendelkezett a támadás minden részletéről szóló információval, ők viszont készen álltak saját testi épségüket is kockáztatni az akció érdekében.

Az egyik gyanúsított júniusban tett vallomása szerint a támadást két lépcsőben tervezték végrehajtani június 14-én, a sportgála idején. Először robbanószerekkel megrakott drónokat vezettek volna hivatali épületeknek Washington belvárosában, majd a kialakult káoszt kihasználva lőfegyverekből terveztek tüzet nyitni a több tízezres tömegre.