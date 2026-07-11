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Mi a frászt akart mondani az Orbán Viktor nélküli Fidesz azon kívül, hogy nem hajlandó tudomást venni a valóságról?

Még a túléléshez is kevés, amit a Fidesz produkált a csütörtöki tüntetésen. Podcast.

Az utóbbi évek legbizarrabb politikai eseménye lett a Sulyok Tamás mellett szervezett fideszes tüntetésből. Fekete Norbert videós újságíró, Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Bittner Dániel belpolitikai újságíró és Batka Zoltán műsorvezető arra próbált rájönni, mi a frászt akart mondani az Orbán Viktor nélküli Fidesz azon kívül, hogy nem hajlandó tudomást venni a valóságról.

A Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? legújabb adásában szó esik még a közmédia körüli újabb fejleményekről is, és arról, hogy Orbánék még egy szerencsétlen sportruházati márkát sem tudtak felépíteni.

Az intézmény közölte, a szülészet július 20-tól üzemelhet újból a megszokott módon, „esetleg arra is remény van”, hogy már korábban, esetleg a jövő hét végén is fogadhatjuk a várandósokat.