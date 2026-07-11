Fidesz;Magyarország;Orbán Viktor;Népszava;tüntetés;valóság;Podcast;

2026-07-11 06:57:00 CEST

Mi a frászt akart mondani az Orbán Viktor nélküli Fidesz azon kívül, hogy nem hajlandó tudomást venni a valóságról?

Még a túléléshez is kevés, amit a Fidesz produkált a csütörtöki tüntetésen. Podcast.