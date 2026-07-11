Még több mint egy hétig szünetelhet a szülészeti ellátás az Uzsoki Utcai Kórházban

A legfrissebb információk alapján július 20-tól újból a megszokott módon üzemel a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház szülészete – közölte az intézmény péntek este a Facebook-oldalán.
A kórház bejegyzésében az áll: „Bízunk abban, hogy semmi nem jön közbe, sőt, esetleg arra is remény van, hogy már korábban, esetleg a jövő hét végén is fogadhatjuk a várandósokat. Mindenképpen jelzünk majd ezzel kapcsolatban.”
Az Uzsoki Utcai Kórházban a császárműtő légtechnikájának zavara miatt állították le a szülészeti ellátást. Akkor az intézmény arról számolt be, hogy a probléma megoldásán hetek óta dolgoznak, új hűtőberendezést is kaptak, azonban a légcsere továbbra sem megoldott. A várandós anyukákat a Honvédkórházba irányították.A légtechnika zavara miatt leállították a szülészetet az Uzsoki Utcai Kórházban