Elengedték a férfit, akit tegnap őrizetbe vettek Ann Widdecombe meggyilkolása miatt

Nagy-Britannia;gyilkosság;őrizetbe vétel;Ann Widdecombe;

2026-07-11 11:13:00 CEST

A rendőrség közlése szerint az érintet személy már nem része a vizsgálatnak.

A brit rendőrség szombaton bejelentette, hogy elengedték azt a férfit, akit egy nappal korábban vettek őrizetbe Ann Widdecombe brit politikus halálának ügyében. A tájékoztatás szerint a 26 éves brit fiatalember már nem része a vizsgálatnak.

Matt Longman, az ügyben területileg illetékes Devon és Cornwall megyei rendőrség főkapitánya közölte, hogy a gyilkossági ügyben indított nyomozás még a korai szakaszban jár, de jó ütemben halad, és minden szükséges eszközt bevetnek, hogy pontosan megtudják, mi történt.

Mint megírtuk, Ann Widdecombe 78 esztendős korában, a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában hunyt el. Halálát gyilkosság gyanújával vizsgálja a rendőrség. Az esetet nem kezelik terrorcselekményként, és egyelőre nincs olyan információ, amely arra utalna, hogy a gyilkosság politikai indíttatású lett volna.

Ann Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, majd a brit EU-tagság megszűnése előtt nem egészen egy évig az Európai Parlamentnek is tagja volt. Az 1990-es években, John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában különböző államtitkári tisztségeket töltött be, 2023-ban pedig csatlakozott a Nigel Farage vezette, radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párthoz, amelynek haláláig bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvivője volt.

Konzervatív párti tagsága idején is a párt jobbszélének egyik politikai zászlóvivője volt: kampányolt az abortusz betiltásáért, az LMBT-közösség jogainak korlátozásáért és a halálbüntetés újbóli bevezetéséért. Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva ugyanakkor óva intett mindenkit a gyilkosság indítékaival kapcsolatos találgatásoktól, és nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani arra a kérdésre, hogy a bűncselekménynek lehettek-e politikai motívumai.

Starmer kiemelkedő politikusnak nevezte Ann Widdecombe-ot. Hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben felül kell emelkedni a politikai nézetkülönbségeken, és minden segítséget meg kell adni a rendőrségnek a tettes kézre kerítéséhez. Tíz éven belül egyébként ez volt a harmadik olyan halálos kimenetelű támadás Nagy-Britanniában, amelyet politikusok ellen követtek el.