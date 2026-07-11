Donald Trump közölte, rakéták ezrei indulnának Irán felé, ha Irán megpróbálná megölni őt

Irán;Egyesült Államok;Donald Trump;Ali Hamenei;

2026-07-11 10:17:00 CEST

Az amerikai elnök erről egy pénteki bejegyzésben írt.

Irán „teljes elpusztítását” helyezte kilátásba helyi idő szerint péntek éjjel Donald Trump amerikai elnök, amennyiben Teherán megpróbálná megölni az Egyesült Államok elnökét.

Trump a Truth Social nevű közösségi oldalán leszögezte,

„ezer, Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését, és végezne vagy megpróbálna végezni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével, jelen esetben VELEM”.

A bejegyzést az elnök nem sokkal azt követően tette közzé, hogy lezárult Ali Hamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének több napon át tartó temetési szertartása, amelyen többen a gyászoló tömegből Trump megölésére biztattak, megbosszulandó Hamenei halálát, akivel februárban amerikai-izraeli légicsapás végzett.

Hameneit pénteken helyezték végső nyugalomra az iráni Meshed városában, és bár Donald Trump korábban azt közölte, a megemlékezések idejére leállítanak minden harci cselekményt, a felek között a héten ismét fellángolt az erőszak.

Washington és Teherán június 18-án kötött egyetértési megállapodást annak érdekében, hogy lezárják az Irán ellen február 28-án, Izraellel közösen indított háborút.

Mint megírtuk, pénteken az izraeli média a The Wall Street Journal és a CNN bennfentes forrásokra hivatkozó értesülései alapján arról számolt be, Izrael hírszerzési információt adott át az Egyesült Államoknak arról, hogy Irán merényletet készít elő Donald Trump amerikai elnök ellen. A CNN egyik forrása szerint a figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak. Más amerikai tisztségviselők ugyanakkor azt valószínűsítették, az izraeli figyelmeztetés célja az lehetett, hogy befolyásolja Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról. Az értesülések nem ismertették az állítólagos iráni merényletterv részleteit.