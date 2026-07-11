Robbanás volt a pozsonyi repülőtérnél

repülőtér;Szlovákia;robbanás;Pozsony;

2026-07-11 13:09:00 CEST

A helyszínen tűz ütött ki. A balesetben senki nem sérült meg, a robbanást gázpalackok okozhatták.

Péntekről szombatra virradóra nagy erejű robbanás történt a pozsonyi Ivanská úton, a repülőtér területén, egy lakótelep közelében – írja a Paraméter.

A szemtanúk szerint hatalmas durranást és lökéshullámot lehetett érezni, ezt követően pedig tűz ütött ki. A Markíza információi szerint a robbanást propán-bután gázpalackok okozhatták.

A balesetben senki sem sérült meg, a tűzoltóknak sikerült hajnali 2 óra előtt eloltaniuk a lángokat.

A pozsonyi kerületi rendőrség szóvivője, Lukáš Pecek a TASR hírügynökségnek elmondta, hogy a rendőrség nem sokkal éjfél után kapott bejelentést a robbanásról. Az ügyben közveszélyokozás gyanúja miatt indult büntetőeljárás, az eset körülményeit a Pozsony II. Járási Rendőrkapitányság nyomozói vizsgálják.