A Kreml szerint Vlagyimir Putyin nyitott a tárgyalásokra, de Kijev nem

Oroszország;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Kreml;Dmitrij Peszkov;

2026-07-11 11:14:00 CEST

Ezért – tudatta az orosz elnök szóvivője – Moszkva folytatja a háborút Ukrajna ellen.

A Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is nyitott arra, hogy Oroszország diplomáciával érje el a céljait, de Moszkva nagyobb ütközőövezetet hasít ki Ukrajnában Kijev „háború kiszélesítését eredményező” lépései miatt.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a Reuters hírügynökség előző napi cikkével kapcsolatos kérdésre válaszolt, amely szerint három, a Kremlhez közel álló forrás azt mondta, hogy az oroszországi kőolajfinomítók és kikötők elleni ukrán támadások miatt Putyin most folytatni akarja a harcot.

Peszkov kijelentette,

Oroszország úgy véli, hogy Kijev jelenleg nem kíván tárgyalni, és Moszkva folytatja az ukrajnai hadjáratát.

Az orosz védelmi minisztérium pénteki közlése alapján az orosz erők hét alkalommal intéztek légitámadásokat Ukrajna ellen a múlt héten precíziós irányítású fegyverekkel és támadó drónokkal, és hét települést foglaltak el a Donyec-medencében. A tárca szerint a légicsapások céljai voltak egyes védelmi ipari létesítmények, katonai repülőterek, lőszerraktárak, logisztikai központok, kőolajipari, szállítási és kikötői létesítmények, hosszú hatótávolságú drónokat és a hozzájuk való alkatrészeket előállító és tároló létesítmények, valamint az ukrán erők és külföldi zsoldosok ideiglenes felvonulási állásai.