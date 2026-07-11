Rogán Antal felszállt egy Bécsbe tartó vonatra

Budapest;Bécs;Rogán Antal;Kelenföldi pályaudvar;

2026-07-11 14:05:00 CEST

A Miniszterelnöki Kabinetiroda volt vezetőjét, Orbán Viktor hű emberét a Kelenföldi pályaudvaron fotózta le egy szemfüles olvasónk.

Rogán Antal volt Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, a NER egyik fenntartója, Orbán Viktor hű embere szombat reggel Budapesten a Kelenföldi pályaudvaron felszállt egy Bécs felé tartó vonatra.

A fideszes politikusról az egyik szemfüles olvasónk készített egy fotót. Ezen Rogán Antal a mobiltelefonjába mélyedve ül egy pad szélén a Kelenföldi pályaudvar E peronján a 15. vágány mellett. Forrásunk szerint a fideszes politikus fel is szállt a railjetre, de az nem világos hol szállt le róla. „Mi Győrben leszálltunk, ott nem láttuk” – írta.

A Fidesz 2026. április 12-i választási veresége óta Rogán Antal szereti hétköznapi ember benyomását kelteni . Május végén, vagyis azután, hogy az Orbán-kormány átadta a Tiszának a hatalmat, kétszer is kisföldalattival utazott, nyilvánvalón azért, hogy lefotózzák, hiszen tömegközlekedésre nem igazán van szüksége, csak a 2026. januári vagyonnyilatkozata szerint egy év alatt 246 millió forintot tudott félretenni, a megtakarításai a feleségével fél évvel ezelőtt 855 millió forintnál jártak. Mindig szórakoztató lesz az is, hogy Rogán Antal feltaláló, egy „elektronikus állomány digitális aláírására”, illetve „autentikálásra” vonatkozó eljárással, amelyet Rogán Antal két társsal jegyez. Ezért 2025-ben havi 25 millió, vagyis összesen 300 millió forintot vett fel, és 2017 óta, vagyis azóta, hogy feltünteti a vagyonnyilatkozatában eddig több mint kétmilliárd forintot keresett vele.

Nem mellesleg Rogán Antal volt az, aki a NER-ben először hivalkodni kezdett a luxussal. Az öt nappal később bezárt Népszabadság a 2016. október 3-i számában írt arról, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője és családja óránként negyedmillió forintos költségen helikopterrel utazott el a TV2 Jóban Rossz­ban című sorozatából ismert médiaceleb, Szabó Zsófia szabolcsi esküvőjére. Ebből akkor hatalmas botrány lett, Rogán Antal évekre eltűnt a nyilvánosság elől. A Fidesz bukása után aztán némi fáziskéséssel ő is rájött, hogy valami nem volt rendben.