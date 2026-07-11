Magyar Péter szerint Sulyok Tamás fia is ott volt az államfő „hivatalos” amerikai útján, ami nagyrészt városnézéssel és múzeumlátogatással telt

Egyesült Államok;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-07-11 13:08:00 CEST

Megtekintették a Dallas sorozatból ismert Ewing-család filmbeli lakhelyét is.

Vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak? – tette fel a kérdést Magyar Péter szombat délelőtt a Facebook-oldalán.

A miniszetrelnök bejegyzésében feldiézte, Sulyok Tamás február 26-tól tartózkodott 12 napos „hivatalos” utazáson az Egyesült Államokban több száz millió forint közpénzen. A miniszterelnök hangsúlyozta,

csak autóbérlésre 62,7 millió forint közpénzt költött az elnöki delegáció, de még esernyőkre is 384 224 forint közpénzt szórtak el.

Mindezt – jegyezte meg – úgy, hogy az elérhető információk szerint az elnöknek semmilyen hivatalos tárgyalása nem volt sem az amerikai kormányzattal, sem a Kongresszus, sem a Szenátus tagjaival. A 12 napos elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmaz a helyi magyar közösségekkel, beleértve pár előrehozott március 15-i rendezvényt. Emelett, hasonlóan Áder János 2018-as amerikai útjához,

Sulyok Tamás 12 napos hivatalos útjának legnagyobb része is városnézéssel és múzeumlátogatással telt.

„Sulyok Tamás elnök úr a feleségével és a fiával megtekintette többek között a Dallas sorozatból ismert Ewing-család filmbeli lakhelyét, a Southfork Ranch-et is. Reméljük tetszett nekik” – írta a miniszterelnök. Majd közölte,

azt biztosan tudni, hogy az elnök fia a magyar honvédség Falcon gépén utazott New York és Cleveland, Cleveland és New Orleans, New Orleans és Houston, valamint Houston és Dallas között. Ahogy azt is, hogy ott ült a köztársasági elnök néhány találkozóján.

Már csak azt nem tudjuk, hogy milyen okból és hogy ki fizette az utazása költségeit – írta, bejegyzését pedig Sulyok Tamásnak üzenve azzal zárta: „Tovább is van. Mondjam még?”