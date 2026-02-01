Kijöttek a vagyonnyilatkozatok, Orbán egyszerűen semmit nem tud félretenni, a feltaláló Rogán kétmilliárdnál jár, Lázár honfoglalózott még egy kicsit

Lázár János;Orbán Viktor;vagyonnyilatkozat;Rogán Antal;2025;

2026-02-01 07:45:00 CET

Három nagyhatalmú ember.

Mint minden évben mindig, 2026-ban is január 31-én éjfélkor megjelentek a parlamenti képviselőknek, illetve az Orbán-kormány tagjainak a vagyonnyilatkozatai. Évről évre meg is írjuk, nem ezekből fog kiderülni, miből futja Orbán Viktornak a felcsúti házon, illetve a budapesti Cinege utcai lakáson fenntartására, az átlagpolgár számára elérhetetlen helyeken abszolvált vakációkra, magánrepülőgépeken tett európai meccslátogatásokra meg Hatvanpusztára, de most itt van, anyagilag hogyan nézett i a miniszterelnök, illetve néhány embere tavalyi éve.

Ami azt illeti, nem jól. Orbán Viktor a havi bruttó 7,2 millió forintos fizetése mellett sem tudta növelni a vagyonát, állítása szerint mostanában is 5,065 millió forinta feleségével, Lévai Anikóval közös bankszámláján volt december 31-én. Továbbra is megvan a 2013-ban vett 63 négyzetméteres felcsúti háza és a 2002-ben vett 233 négyzetméteres Cinege utcai lakás, amelynek utóbbinak csak felerészben a tulajdonosa. Autója, jachtja, magánrepülőgépe, helikoptere továbbra sincs.

2025 júniusában cikkeztünk arról, hogy a felszólítása nyomán utánanéztünk, Lázár János valóban milliárdos. Ezt igazolja most az építési és közlekedési miniszter vagyonnyilatkozata is. A fideszes politikus szeret honfoglalózni, a tavaly még 46 ingatlanból álló portfóliója egy 60 négyzetméteres V. kerületi budapesti lakással nőtt. Értékpapírban a tavalyi 200 millió helyett már csak 100 millió forintot őriz, három autója, egy Land Rover, egy 2019-ben Mini Cooper, és egy A6-os Audi közül a Land Rover már nincs meg. Korábban ugyan 60 millió forintot tartott egy bankszámlán, de ez most eltűnt, készpénzben a tavalyi 30 millió után 40 millió forintot tart.

Jó éve volt anyagi szempontból Rogán Antalnak is. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és a felesége egy év alatt 246 millió forintot tudott félretenni, megtakarításuk mostanában 855 millió forintnál jár. indig szórakoztató lesz, de Rogán Antal feltaláló is, egy „elektronikus állomány digitális aláírására”, illetve „autentikálásra” vonatkozó eljárással, amelyet Rogán Antal két társsal, Csík Balázzsal és Lengyel Csabával jegyez. Ezért 2025-ben havi 25 millió, vagyis összesen 300 millió forintot vett fel, és 2017 óta, vagyis azóta, hogy feltünteti a vagyonnyilatkozatában eddig több mint kétmilliárd forintot keresett vele úgy, hogy elektronikus dokumentumok ellenjegyzésére, illetve az aláíró személyazonosságának ellenőrzésére szolgáló rendszer 2018-ban az európai hatóságoktól nemzetközi védettséget kapott. Egy éve 1,77 milliárd forintnál tartott ezzel.