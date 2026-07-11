Jackl Vivien aranyérmet nyert 200 méter vegyesen az ifjúsági úszó Európa-bajnokságon

úszás;Európa-bajnokság;aranyérem;200 méter vegyes;Jackl Vivien;

2026-07-11 19:35:00 CEST

A 17 éves versenyző 2:09.42 perces egyéni csúccsal győzött. Korábban Antal Dávid a címét megvédve 200 méteres pillangóúszásban, Kokas Fanni pedig 200 méter háton lett Európa-bajnok.

Jackl Vivien aranyérmes lett 200 méter vegyesen az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságának szombati napján.

A 17 éves versenyző 2:09.42 perces egyéni csúccsal győzött, a bronzérmet pedig az augusztusban 16 esztendős Kertész Boróka szerezte meg 2:10.87 perccel.

Jackl Vivieni a versenynap utolsó egyéni döntőjében, 800 méter gyorson is érdekelt még, két medált már nyert a bajor fővárosban: 400 méter vegyesen és 1500 méter gyorson egyaránt másodikként végzett. A magyar csapatból az előző napokban Antal Dávid a címét megvédve 200 méteres pillangóúszásban, Kokas Fanni pedig 200 méter háton lett Európa-bajnok.