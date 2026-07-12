Meghalt Donald Trump egyik legfontosabb szövetségese, Lindsey Graham szenátor

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2026-07-12 10:57:00 CEST

A 71 éves politikus halálát valószínűleg hirtelen szívmegállás okozta.

71 éves korában meghalt Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor, Donald Trump amerikai elnök egyik legközelebbi szövetségese - számolt be róla az NBC News.

A politikus hivatalának közleménye szerint Lindsey Graham egy rövid és hirtelen érkező kór következtében vesztette életét. Családja azt kéri, hogy imádkozzanak érte, és hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket. Donald Trump „igazi amerikai hazafiként” jellemezte a politikust, az egyik legnagyszerűbb emberként és szenátorként, akit valaha ismert.

Lindsey Graham az amerikai szenátus költségvetési bizottságának elnöke volt, egyben a kamara egyik legismertebb tagja és kulcsfontosságú szereplő a republikánus párton belül védelmi és külpolitikai kérdésekben. Az NBC News által megszerzett hatósági hangfelvételek szerint szívmegállás miatt riasztották a mentőket a politikus otthonához. A helyszínen készült fotókon az látható, amint a mentősök hordágyon visznek egy személyt Graham otthonából egy várakozó mentőautóhoz. Rendőrautók és tűzoltóautók is a helyszínre érkeztek.

A politikus egyik vezető munkatársa vasárnap kora reggel az NBC Newsnak azt mondta, előzőleg semmi nem utalt Lindsey Graham rosszullétére, vasárnap a hírcsatorna Meet the Press című műsorának nyilatkozott volna.

Lindsey Graham a Republikánus Párt régi, Donald Trump színre lépése előtti gárdájához tartozott, héjaként vált ismertté, a néhai arizonai szenátorral, John McCainnel együtt a véleménye mérvadónak számított külpolitikai kérdésekben. Kezdetben finoman szólva nem rajongott Donald Trumpért, akit seggfejnek nevezett az egyik 2015. júliusi kijelentése miatt, hogy a vietnami veterán John McCain nem is háborús hős, 2018 áprilisára azonban már az akkor első ciklusét töltő republikánus elnök feltétlen híve lett.