Új videóklip készült a Sziget Bródy Dalok Napja apropóján

Gerendai Károly;Sziget Fesztivál;Bródy János;videoklip;

2026-07-14 10:47:00 CEST

Újjá született Bródy János Mindannyian mások vagyunk című ikonikus dala. A különleges zenei összefogásban a magyar zenei és színházi élet meghatározó művészei, több generáció előadói együtt adják elő a dalt, amelyhez videóklip is készült.

A Sziget Mínusz Egyedik Napjára, augusztus 9-re tervezett Bródy Dalok Napjának mottójaként készült videóklip, amelyben több generáció ismert, majd a koncerten is fellépő előadói – Bagossy Norbert, Bérczesi Róbert, Bornai Tibor, Horváth Charlie, Kéri András Columbo, Csemer Boglárka, Czutor Zoltán, Deák Bill Gyula, Feke Pál, Gál Tibor, Gerendás Péter, Geszti Péter, Gubik Petra, Hernádi Judit, Hrutka Róbert, Járai Márk, Kiss Tibor, Majorosi Marianna, Müller Péter Sziámi, Novák Péter, Palya Bea, Rúzsa Magdolna, Sena Dagadu, Tarján Zsófia, Törőcsik Franciska, Vikidál Gyula, Závodi Gábor – szerepelnek együtt, mutatva hogyan képes a zene összekötni különböző korosztályokat, műfajokat és világlátásokat. Az új feldolgozás egyszerre tisztelgés Bródy János életműve előtt és annak bizonyítéka, hogy dalainak üzenete ma is aktuális.

„A Mindannyian mások vagyunk nemcsak a koncert mottója, hanem az esemény szellemiségének egyik legfontosabb üzenete is. Bródy János a magyar könnyűzenei élet egyik szimbolikus alakja, egész pályafutása során az elfogadás, a nyitottság és az emberi értékek mellett tett hitet, ez a dal pedig életművének egyik legikonikusabb szerzeménye. Üzenete szorosan összecseng a Sziget alapértékeivel: a szabadsággal, a befogadással, a kulturális sokszínűséggel és az egymás iránti tisztelettel, így akár a fesztivál himnusza is lehetne” – mondta Gerendai Károly, a Sziget alapítója.