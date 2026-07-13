Summerfest: tíz nap, amikor Budapest a világ zenei fővárosa

Zeneakadémia;Kokas Katalin;Kelemen Barnabás;Fesztivál Akadémia;Summerfest;

2026-07-13 18:38:00 CEST

Világhírű szólisták tanítanak, a Juilliard és a Yehudi Menuhin School hallgatói együtt muzsikálnak, a mesterek pedig ugyanazzal a kíváncsisággal figyelik növendékeiket, amellyel a fiatalok tanulnak tőlük. A Fesztivál Akadémia Budapest idei Summerfestje ismét bebizonyította: a legnagyobb művészeket nemcsak a tudásuk, hanem a tanulás iránti alázatuk teszi naggyá.

Kisgyerekként csak Pablo Casals csellóművész felvételeire tudott megnyugodni. A Zeneakadémián 2014-ben lépett fel a Concerto Budapesttel, itt készült róla a legmosolygósabb koncert utáni fotó. Szombat este a Zeneakadémia Nagytermének pódiumán a Luxemburgban élő, szláv-tatár származású hegedűművész, Alena Baeva mesél erről Kelemen Barnabásnak. Üzbegisztánban született, de ötéves korában családjával a polgárháború elől Kazahsztánba menekült. Ma egy Guarneri del Gesùn játszik. Azért jött tanítani és muzsikálni a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) fesztiváljára, mert – ahogy fogalmaz – a Summerfest az idealisták mennyországa.

Különleges a Summerfest ünnepi hétvégéje – és nemcsak amiatt, mert a szombat esti koncert utolsó darabjaként Alena Baeva éteri pianóit hallhatjuk Schubert Pisztrángötösében. Vannak pillanatok, amelyek mintha megnyitnának egy időkaput: a ma visszavisz a múltba, a tegnapok pedig rávilágítanak a jelenre. Történetekben, koncertélményekben, emberi sorsokban.

A magyar kapcsolat

Alena talán szerénységből nem említi: tehetségére Msztyiszlav Rosztropovics figyelt fel. A legendás csellóművész és karmester személyes meghívására Franciaországban tanulhatott, és nagyon sokat köszönhetett az olyan mesterkurzusoknak, mint amilyenek a Summerfesten is zajlanak. Ozava Szeidzsi és Shlomo Mintz kurzusain is részt vett – utóbbi egy olyan hegedűiskolával ismertette meg, amelyet nem tanítanak a Moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban. Az izraeli hegedűművész Fehér Ilona tanítványa volt.

Így térünk vissza a jelenbe. A Summerfest a Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűversennyel kezdődött, a versenyzők pedig itt maradtak a mesterkurzusokra. A Juilliard School, a Royal Academy of Music és a Yehudi Menuhin School hallgatói együtt dolgoznak a mesterekkel. Mintegy százötven fiatal érkezett több mint negyven országból. Rajtuk kívül huszonegy „tücsök” is részt vesz a fesztiválon, hétéves kortól tizennégy évesig.

Öröm volt olvasni a fesztivál lapjában, a The FAB Timesban, milyen éretten gondolkodnak már a tizenegy éves versenyzők is. A technikai tudás csak a kifejezés eszköze, a zene végtelen szeretete számít igazán. A lassú gyakorlás fontos. Mitől vagy ilyen jó hegedűs? – hangzik az egyik kérdés. „Még nem vagyok olyan jó.” Mi lennél, ha nem hegedülhetnél? „Csellista.”

Időablakok a zenében

Túlzásnak tűnhet, pedig nem az: Casals és Rosztropovics jár a fejemben, amikor az este első darabjaként Kelemen Barnabás partnereként Fenyő László játssza Kodály Duóját. A hegedű és a cselló mintha a darab végére teljesen elveszítené fizikai valóságát. Már nem is tudom, milyen hangszereket hallok – csak azt, hogy nagyon szép.

Kevesen hinnék el: Fenyő a koncert előtt fél órával még tanított. Ahogy egész héten, a koncertek között is.

Andreas Ottensammer vezényletével a FAB mesterkurzusainak hallgatói újra időablakot nyitnak, ezúttal „csak” a tegnapra. Pénteken is Schönberget játszottak, akkor A megdicsőült éjjel dicsőítette meg magukat és mestereik munkáját. A szünetben tovább pereg a belső mozi: Csalog Gábor és Johannes Held bariton péntek este operaélménnyé tette Schubert A szép molnárlány című dalciklusát.

Kokas Katalin is visszatekint a szünet után. A Kreisler-darabok előtt felidézi, hogyan rendelte haza Kocsis Zoltán egy külföldi turnéról őt és férjét, Kelemen Barnabást egy Kreisler-lemezfelvétel miatt. Ahogy a Kaposfestnek, úgy a Fesztivál Akadémiának is lelkes támogatója volt Kocsis. Az első Summerfest közönsége bizonyára emlékszik rá, milyen telt házat vonzott Bartók vonósnégyeseinek ismertetésével, miközben a Kelemen Quartet játszott.

2016-ban Kurtág György kilencvenedik születésnapját is a Summerfesten ünnepelték. Néhány hónappal később Kocsis Zoltán szinte napra pontosan ugyanannyi idősen távozott, mint Bartók Béla.

A Kelemen Quartet azóta Kurtággal közösen hatvannyolc órán át foglalkozott Bartók vonósnégyeseivel.

Már majdnem visszatérünk a jelenbe, ám Boris Brovtsyn Denis Kozukhin zongorista partnereként ismét visszavisz a tegnapokba. Az orosz-osztrák hegedűművész – Janine Jansen és Gidon Kremer rendszeres kamarapartnere – ezen a Summerfesten is végig lélegzetelállító. Intelligencia és kifejezőerő az első hangtól az utolsóig.

A szeretet nyelve

A Summerfest szellemisége teljesen áthatja a vasárnap esti gálakoncertet. Csajkovszkij Vonósszerenádjában Kelemen Barnabás a koncertmester, a FAB Zenekar – mesterekből és mesterkurzusos hallgatókból álló – együttese pedig úgy játszik, hogy az ember szeme bepárásodik. Élmény nézni a másodhegedűst, milyen örömmel muzsikál Kelemen mellett.

A szünet után a „tücskök” csalnak könnyeket a közönség szemébe. Van, aki most áll először színpadon. Bartók-gyermekdalok Weiner Leó átiratában – hallható, hogy a Summerfest a legjobb zeneiskola.

Kelemen Barnabás ezután bemutatja Dora Schwarzberget. A legendás osztrák hegedűművész és pedagógus – Patricia Kopatchinskaja mestere – azzal kezdi: ahogy nehéz beszélni a szeretetről, ugyanúgy nehéz beszélni a zenéről is. De ha már a következő generációkról esik szó, elsőként a szeretet jut eszébe. Ő maga ma is úgy érzi, mintha növendék volna, hiszen a mesterek is állandóan tanulnak – akár a diákoktól is.

Amikor Kelemen elmeséli, hogy szombaton a Liszt Ferenc téren Roby Lakatos milyen tisztelettel köszöntötte Dorát, szinte megelőlegezi a folytatást. Ifj. Sárközy Lajos és zenekara, a Sárközy Collective olyan világszínvonalú, műfajokon átívelő előadással áll elő, hogy csak Dora Schwarzberget lehet idézni: ezt hallani kell, erről nehéz beszélni. A délszláv muzsikát játszó Söndörgőre ugyanez igaz – a virtuóz örömzenélés Kelemennel, majd Sárközyékkel is folytatódik.

Menthetetlenül egyek vagyunk

Aztán a hangszórókból megszólal Pilinszky János jellegzetes hangja.

„Minden látszat ellenére és minden önzőségünk és rohadtságunk ellenére menthetetlenül egyek vagyunk”

– mondja Maár Gyula portréfilmjében.

A mondat ezután huszonhat nyelven hangzik el, majd a FAB valamennyi művésze és hallgatója a pódiumon és a zsöllye két oldalán állva megszólaltatja Arvo Pärt legismertebb művét, a Fratrest.

Testvérek: nem véletlenül ez a gálahangverseny címe is.

A karmesteri pulpituson a húszéves Sugár Nátán áll, aki már sokadszor vezényel nagy szimfonikus zenekart. A hallgató csak azt kívánja, bárcsak ne tíz percig tartana ez a mű – és bárcsak minél többen hallhatnák.

Menthetetlenül egyek vagyunk. Talán ezért az idealisták mennyországa a Summerfest.

Infó: Fesztivál Akadémia Budapest, XI. Summerfest. Zeneakadémia, BMC, Széchenyi fürdő. 2026. június 25. – július 13.