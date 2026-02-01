A magyar könnyűzenei élet megkerülhetetlen alakja nemrég jelentette be, hogy visszavonul.
Több mint hét évvel az operettszínházi bemutató után Székely Kriszta a Papp László Sportarénában is megrendezte az István, a királyt, kétórányi igazi, hiteles színházat teremtve több ezer néző előtt.
A Sarolta utcában álló ház, amelyben a háború előtt arisztokraták és művészek, később pártfunkcionáriusok éltek, ismét nyitott szalonként működik.
Gramofon, kazetta, mesterséges intelligencia - száz év magyar zenetörténetét dolgozza fel az Artisjus új kiadványa.
Bár a Madách műsoráról lekerült a négy estés show, az együttes hatvan éve mindig veled, velem, velünk maradt. Januárban a jelen művészei tisztelegnek koncerttel előttük.
A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész a Facebookon osztotta meg a Miért hagytuk, hogy így legyen című dal koncertfelvételét, melyet a távozó államfőnek és az egykori igazságügyi miniszternek ajánlott.
Alkut kötött az ügyészséggel, ami vélhetően ez mentette meg a súlyosabb büntetéstől. Utóbbi akár tizenöt év is lehetett volna.
Azt megérti, hogy Müller Péter Sziámi miért vállalt szerepet a testületben.
Ötven évvel ezelőtt Bródy János és Szörényi Levente a KISZ hetilapjában, a Magyar Ifjúságban először szólt arról: az Illés zenekar pályafutása véget ér.
Negyvenegy sláger születéstörténete és a magyar könnyűzene évtizedei egy szórakoztató kötetben.
Az Európai Hazafi Díjat Ujhelyi István európai parlamenti képviselő és Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója alapította.
Banovich Tamás, a hatvanas évek nemzedéke számára kultikussá vált filmjét, az Ezek a fiatalok-at nézhetik, majd az egyik főszereplővel, Bródy Jánossal zajló beszélgetést hallgathatnak meg csütörtök este.
Az emberi jogok világnapján, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (Universal Declaration of Human Rights) elfogadásának 70. évfordulója tiszteletére Bródy János a Budapest Kongresszusi Központban ad koncertet december 10-én.
Bródy János Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zenész Haggyá' má' békibe' című számával reagált a kormány újabb nemzeti konzultációjára, amiben a "Soros-tervről" kérik ki a lakosság véleményét.
Augusztusban Bródy Jánossal lép fel, koncertjein többször ott volt Orbán Viktor. Pályájáról és közéleti szerepvállalásáról kérdeztük.
Illést játszani hajnali álomból fölébresztve is lehet, Fonográfot nem, arra fel kell kelni reggel szépen, és talán estére lesz belőle valami – mondta Szörényi Levente a Fonográf együttes szerdai sajtótájékoztatóján.
Március 4-én, 19 órától Bródy János a Budai Micve Klub vendége. (II. Frankel Leó út 49.) Jó néhány dala, és ő maga szintén ikonikussá vált. Számainak jelentős része ma is hátborzongatóan aktuális.
Bródy János ikonikus dalszerző és előadó szerint a korrupció, az urambátyám rendszer, az elvtelenség, a megalkuvás, a szervilizmus, a lefelé taposás és a felfelé nyalás minden, csak nem autonóm polgári magatartásforma. Az nem nélkülözheti a hatalom megosztását, a sajtó szabadságát, a társulás és gyülekezés szabadságát, az állam és az egyház elválasztását, ezek a törekvések a felvilágosodás óta az európai szellemiség elismert értékei.
Bródy János után Koncz Zsuzsát is megihlették az ország történései, új dalában a tanártüntetésektől kezdve a netadós megmozdulásokon át a Népszabadság-ügyig felidézi, mik azok, amik lehetnének máshogy is. Závodi Gábor zenéje és szövege többször is próbálja felnyitni a hallgatók szemét és fülét, miközben az utóbbi évek legnagyobb demonstrációinak képsorait látjuk a videoklipben. A dal üzenete mégis az: hiába a "lila köd", van remény.
Zsúfolt ház előtt, hatalmas siker volt Bródy János 70 éves születésnapi koncertje szombaton a Papp László Budapest Sportarénában. Bár énekelt Birkaországról, ahol birkamódra tűrünk, azért azt is mondta, hogy lát itt magyarok közt sok európait. És ezt érezhettük is ezen az egyáltalán nem felhőtlen, de rendkívül nagyszerű estén.
A márciusi több tízezres tanártüntetésből akár dal is születhet. Bródy János ugyanis – aki tegnap lett hetvenéves, s ez alkalomból szombaton nagy koncertet ad az Arénában – ott állt az Andrássy út szélén, s fekete ernyője alól mosolyogva nézte a hömpölygő tömeget. Talán arra gondolt, amire akkor és ott oly sokan: nincs hatalmad felettünk.
Bródy János újságírókkal találkozott abból az alkalomból, hogy április 9-én mutatja be új albumát a Papp László Budapest Sportarénában. A jubileumi koncerten Bródy megosztja dalokba foglalt véleményét szerelemről, barátságról, küzdelemről, szabadságról, magánéletről és köztársaságról.
A Kossuth-díjas szövegíró, zeneszerző, énekes, gitáros, Bródy János a Bóta Café vendége február 17-én, szerda este 9 órától a FIX Tévében.
Micsoda különbség. Három napon belül - különleges előadásban - kétszer is elhangzott Bródy János immár klasszikusnak számító dala, a Ha én rózsa volnék. Mindkétszer a szerző kísérte és - hagyományosan - Koncz Zsuzsa énekelte. Másodszor az ATV-ben, amikor egy 15 év előtti gálaest felvételét mutatták be. (Premier volt, hiszen még soha sehol nem adták le).
Hiába telt el harminckét év az ősbemutató óta, Szörényi Levente és Bródy János rockoperája, az István, a király ma is ezreket, sőt tízezreket képes megmozgatni. Most két alkalommal az eredeti helyszínen, a városligeti Királydombon volt látható a darab Novák Péter rendezésében. A mű tanulságos utat járt be az elmúlt évtizedekben, a rendszerváltás óta pedig a szerzőket és az előadókat sem kímélte a széthúzás, a sérelmek miatti harag, vagyis mindaz, ami ellen a darab fel kíván lépni.