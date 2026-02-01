Bródy János: Manapság visszajön a bunkóság is

Bródy János ikonikus dalszerző és előadó szerint a korrupció, az urambátyám rendszer, az elvtelenség, a megalkuvás, a szervilizmus, a lefelé taposás és a felfelé nyalás minden, csak nem autonóm polgári magatartásforma. Az nem nélkülözheti a hatalom megosztását, a sajtó szabadságát, a társulás és gyülekezés szabadságát, az állam és az egyház elválasztását, ezek a törekvések a felvilágosodás óta az európai szellemiség elismert értékei.