Nem a strandra való test a fontos, a mozgás minden életkorban az életminőségünket javítja

mozgás;életminőség;idős kor;

2026-07-15 05:30:00 CEST

Ha edzésről van szó, 50 éves kor felett már nem az intenzitáson van a hangsúly, hanem a rendszerességen és a megfelelő mozgásformák kiválasztásán. Az életmód-tanácsadó szerint a sportot receptre kellene felírni mindenkinek.

Sokan akkor kapnak a fejükhöz, amikor beköszönt a jó idő: hűha, ideje lenne elkezdeni edzeni, hogy jól mutassak a strandon. Loksa Ágnes személyi edző és életmód-tanácsadó szerint azonban ideje lenne túllépni a kampányszerű esztétikai célokon. A szakértő hangsúlyozza, hogy a mozgás elsősorban nem hiúsági kérdés, hanem egy befektetés a jövőnkbe, és minden életkorban elengedhetetlen. Ha úgy gondolják, hogy 40-50 év felett már felesleges időt, energiát fektetni az edzésbe, tévednek. Bár teljesen másképp érdemes sportolni, mint 20 évesen, de minden egyes mozgással töltött perc hozzájárul ahhoz, hogy javuljon az életminőségünk.

Loksa Ágnes, az Inez Fitlét alapítója aktívan élte az egész életét. Általános iskolában atletizált, később konditerembe járt, aerobikozott, tollaslabdázott, hastáncolt, majd ahogy múltak az évek, egyre inkább a jóga és a pilates felé fordult, az utóbbiból oktatói végzettséget is szerzett.

„A saját bőrömön kellett megtapasztalnom, hogy amíg 20 évesen ha lementem edzeni, másnapra kockás lett a hasizmom, most már ezt egy edzéssel nem lehet megoldani”

– mesélte nevetve. „Ülőmunkát végeztem, ezért a nyakcsigolyáim sem álltak már annyira a helyzet magaslatán – vannak olyan gyakorlatok, amiket már nem tudtam megcsinálni, illetve nagyon oda kell figyelnem a gyakorlatok végrehajtására, nehogy többet ártsak, mint amennyit használok. A másik lényeges szempont 50 felett, hogy megindul az izmok sorvadása. Sokan ezt úgy veszik észre, hogy megjelenik az »integetőizom«, a felkaron elkezd lötyögni a bőr.” Loksa Ágnes szerint ilyenkor nagyon rossz megoldás nagy dérrel-dúrral elkezdeni valamilyen intenzív fogyókúrát, ugyanis még ha sikerül is leadni a kilókat, az többnyire nem a zsírból történik, hanem az izomtömegünk csökken. Ez pedig azt jelenti, hogy növekszik a testzsír aránya. Általánosságban elmondható, hogy az egészséges tartomány férfiaknál 10–22, míg nőknél 20–33 százalék között mozog, de egy rosszul megválasztott diétával akár 50 százalék közelébe is felkúszhat.

„Nem javaslom, hogy valaki csak úgy magától nekiessen az életmódváltásnak, csakis dietetikussal, táplálkozási tanácsadóval és személyi edzővel érdemes belevágni, különösen 50 éves kor felett” – hangsúlyozta a szakember.

„Pláne a »csodabogyók« soha nem jelentenek hosszú távú megoldást. Én a sportot, a mozgást receptre írnám fel mindenkinek. De nem az a cél, hogy kipattintsuk magunkat a strandszezonra, hanem az, hogy hosszú és minőségi életünk legyen. Ha nem mozgunk, egyre rosszabb állapotba kerülünk, és nem mindegy, hogy 70-80 éves korunkban milyen lesz az erőnlétünk, mit tudunk megcsinálni. Fel tudunk-e állni a földről, ha leültünk játszani az unoka mellé.”

Loksa Ágnes kitért arra is: nagyon sok nő téveszméje, hogy ha elkezd erősíteni, akkor „kigyúrt állat” lesz. „Én sem vagyok az, de igenis legyenek meg azok az izmok, amelyekre szükség van. Nagyon fontos erősíteni a tartóizmokat. A farizmot például nem azért kell edzeni, mert a kerek popsi vonzó, hanem mert ez tartja a medenceövet, így az egész törzsünk stabilitását megadja.” Ugyancsak lényeges a mélyizmok erősítése, amelyek a testtartásunkért felelősek. Ezek ugyan nem olyan látványosak, mint egy kigyúrt bicepsz vagy egy kockás has, viszont ha elhanyagoljuk őket, az idősebb korban problémákat okozhat.

Az életmód-tanácsadó kiemelte: ha valaki 50 éves kor felett kezd sportolni, semmiképp se úgy tegye, mintha 20 éves lenne. Ilyenkor már előfordulhatnak olyan alapbetegségek – például cukorbetegség, magas vérnyomás, ízületi kopások –, amelyekkel nem lehet ugyanolyan intenzitással edzeni, mint egy fiatalabb embernek. De nincs is rá szükség, ebben a korban már nem erősebben, hanem okosabban kell edzeni – tette hozzá Loksa Ágnes. „Én arra tettem fel az életemet, hogy a hasonló korú hölgyeknek segítek a fogyásban, az erőnlét megtartásában és abban, hogy minőségi életük legyen idős korban is. A cél az izomerő és a tartás megőrzése, amely megvéd az időskori elesésektől és a kiszolgáltatottságtól.”

Loksa Ágnes beszélt arról is, hogy a kor előrehaladtával, különösen a menopauza idején a hormonális változások miatt felgyorsul az izomvesztés, vagyis az úgynevezett szarkopénia, és nő a csontritkulás kockázata. „Az izomzat ilyenkor már nem csupán a mozgást szolgálja, hanem az egyik legfontosabb szervünk. A mozgás javítja a vérkeringést, egészségmegőrző hatása van, kihat az anyagcsere-folyamatokra, segítségével fokozódik a csontképződés, a vér koleszterintartalma csökken, sőt a rendszeres mozgás a hormontermelést is jó irányban befolyásolhatja.” A szakértő azt is elmondta, hogy a HUN-REN SZTAKI BioAgeAI kutatócsoportjának kutatói idén tavasszal publikált tanulmányukban fordított összefüggést mutattak ki a fizikai erőnlét és az olyan időskori betegségek között, mint a cukorbetegség, a stroke, az ischaemiás szívbetegség, a tüdőrák, a COPD, a gyulladásos bélbetegség, a depresszió és a rheumatoid arthritis. Ezek az eredmények alátámasztják a fizikai erőnlét fontosságát az időskori betegségek megelőzésében.

Loksa Ágnes hozzátette, hogy a nők egészségprogramjának sikere sokszor a környezeten is múlik. Nagyon fontos a bűntudatkeltés helyett a támogatás a családtagok részéről. „Olyan megerősítő mondatokra van szükség, mint hogy menj csak edzeni, ez fontos neked, addig vigyázok a gyerekekre/unokákra. A támogató közeg segít abban, hogy a mozgás ne nyűg, hanem a napi rutin elengedhetetlen része maradjon” – emelte ki a szakértő. Tapasztalata szerint nagyon sokat tud segíteni, ha például a barátnők együtt döntenek az életmódváltás mellett. „Ha hárman vannak, biztosan nem egyszerre fogy el a motivációjuk, és legalább az egyikük majd továbblendíti a többieket, ha abba akarnák hagyni.” Hozzátette: az is jó módszer, ha nem a maradékelven iktatjuk be az edzéseket az életünkbe (majd csinálom, amikor ráérek), hanem az edzések időpontját beírjuk a naptárunkba, és ezekhez ragaszkodunk is, inkább ezekhez igazítjuk az egyéb programokat.

Az állóképességet is lehet, sőt kell fejleszteni még 50 felett is, de ezt sem úgy, mint 20 évesen.

„Sokan elkezdnek futni, pedig nem kellene, nem tesz jót az ízületeknek a sok ütődés. Sokkal inkább javasolom a biciklizést vagy az ellipszistrénert. Az úszás is kiváló, ez kíméli leginkább az ízületeket. De a nagy sétákat is ajánlom, főleg jó időben a szabadban. Nem kell rohanni, elég olyan tempó, ami mellett tudunk beszélgetni, de szánjunk rá legalább 40 percet, hogy beinduljon a zsírégetés.”

Ha már belekezdtünk, a nyaralások alatt sem kell teljesen feladni az új, egészségesebb életformánkat. Az all inclusive terített asztalok mellett persze szükség van önfegyelemre, ugyanakkor rengeteg lehetőségünk van mozogni az üdülés idején. „Városnézéssel, úszással vagy a hotel edzőtermének használatával sokat tehetünk a formánk megtartásáért. Élvezzük a szezonális zöldségeket! Ha a fagylalt vagy lángos előtt rostban gazdag ételeket fogyasztunk, lassíthatjuk a cukrok felszívódását. Nyaralás alatt belefér a lazítás, de a hazatérés után fontos a visszatérés a rendszeres rutinhoz” – sorolta az életmód-tanácsadó.