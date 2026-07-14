Új időpont, új művészeti vezető, új programkonecpció a veszprémi Filmpikniken

Veszprém;Magyar Mozgókép Fesztivál;Kolozsi László;Filmreform2026;

2026-07-14 13:55:00 CEST

A tavaly még Mozgó néven futó rendezvény visszatért a kezdetekhez.

Új időpontban, augusztus 27–29. között a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. szervezésében mégiscsak megrendezik a júniusban elmaradt filmfesztivált a Bakony fővárosában. A tavaly még Mozgó néven futó rendezvény most visszatért a kezdetekhez: Veszprém-Balaton Filmpiknik néven háromnapos szűkített mustrát szerveznek meg. A fesztivál művészeti vezetője Kolozsi László, aki a Filmreform2026-tól érkezett.

A korábbi Magyar Mozgókép Fesztiválhoz kapcsolódó, erősen politikai jellegű díjátadók nem lesznek részei a rendezvénynek. A „Mozgókép Díj lebonyolítására és átadására a Nemzeti Filmintézettől kapott támogatást nem használjuk fel és bízunk abban, hogy ez az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja” – nyilatkozta a rendezvény művészeti vezetője, Kolozsi László forgatókönyvíró, egyetemi tanár: „Visszatérnénk a veszprémi hagyományokhoz, a Filmpiknik időszakához, amikor a fesztivál még a film ünnepe tudott lenni, mert hiszünk abban, hogy Veszprém és a balatoni régió ideális helyszín.”

A Filmpikniken újra lehet nézni az elmúlt év legjobbjait, de premierek is várhatóak. Mintegy hatvan játék- és dokumentumfilmmel, bő kisjáték- és animációs filmes válogatással várják a közönséget. Több közönségtalálkozó, koncert, gyerekprogram, kerekasztal-beszélgetések teszik teljessé a programot. Az idei fesztivál megemlékezik az ötven éve elhunyt Latinovits Zoltánról, a januárban elhunyt Tarr Béláról és a 100 éve született rendezőről, Herskó Jánosról is.