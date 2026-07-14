Bocsánatot kért a Blokád rendezője a Népszava újságírójától, akit fellökött és megfenyegetett

Ugyanakkor a szombat esti díjkiosztó gálán mintha mi sem történt volna, sem Káel Csaba, magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, sem a Blokád című film alkotói nem tettek említést a botrányos közjátékról.