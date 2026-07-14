A tavaly még Mozgó néven futó rendezvény visszatért a kezdetekhez.
Az idei Magyar Mozgókép Fesztiválon Tősér Ádám, a Blokád rendezője tettlegesen bántalmazta Csákvári Gézát, lapunk munkatársát. Az esetről kérdeztük Muhi Andrást, a Magyar Filmművészek Szövetségének elnökét és Janisch Attila filmrendezőt.
Tizenöt jelölésből hetet váltott díjra a Blokád című, taxisblokád eseményeit feldolgozó film a Magyar Mozgókép Gálán, melyet Veszprémben rendeztek meg szombat este.
Ugyanakkor a szombat esti díjkiosztó gálán mintha mi sem történt volna, sem Káel Csaba, magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, sem a Blokád című film alkotói nem tettek említést a botrányos közjátékról.
Csak az időpontja és a helyszíne biztos a Magyar Mozgókép Fesztiválnak, a versenyprogramról még semmit nem lehet tudni.
Idén második kiadásához érkezett a Magyar Mozgókép Fesztivál, amely kissé kalandos múltja után komoly lépést tett az önállósodás útján.
A választások előtt csak az nem látta a NER kurzusfilmjét, aki nem akarta.
Tökéletes helyszín, lelkes fesztiválozók és filmdíj gála meglepő döntésekkel – röviden így foglalható össze az első Magyar Mozgókép Fesztivál.
A legjobb játékfilm Krasznahorkai Balázs rendezése, a Hasadék lett. A Post mortem négy, a Pilátus három, a Természetes fény alkotói pedig két kategóriában is nyertek.
Két rendezvényt és egy gálát egyesít a mintegy egy hónap múlva kezdődő Magyar Mozgókép Fesztivál.