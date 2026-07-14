Tizenkilencre lapot: Ördögkatlan

Törőcsik Mari;Bérczes László;Mácsai Pál;Grecsó Krisztián;Ördögkatlan fesztivál;Ifj. Vidnyánszky Attila;Platon Karataev;

2026-07-14 11:18:00 CEST

Törőcsik Mari azt mondta a Katlanra: minemvagyunknormálisak. Akkor még sokan nem értették. Azóta, tizenkilenc év alatt az Ördögkatlan bizonyította: a változó időben is lehet változatlan kulcsszavakkal – szabadság, minőség, emberség, sokszínűség, elfogadás – létezni.

Bereményi Géza, Enyedi Ildikó, Grecsó Krisztián és a Platon Karataev lesz a díszvendége az idei Ördögkatlan Fesztiválnak, amelyet augusztus 4.-8. között rendeznek a hagyományos dél-baranyai helyszíneken: Beremend – Kisharsány - Nagyharsány – Szoborpark – Vylyan.

A fesztivál tradicionálisan fontos színházi találkozóhely, ahol idén az ifj. Vidnyánszky Attila rendezte Revizor; a Bérczes László rendezte, Jon Fosse műve nyomán készült Reggel és este; Mácsai Pál estje; Koltai Róbert és Darvas Ferenc zenés estje is látható lesz. Balhéatlasz címmel itt tartja új produkciója főpróbáját a Nézőművészeti Kft., benne három színész, akik nélkül elképzelhetetlen az Ördögkatlan: Katona László, Mucsi Zoltán, Thuróczy Szabolcs.

Idén is különös hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és az együttműködések. Látható lesz többek között: a Viktor Pelevin nyomán készült Súlytalanság, az Esterházy Péter szövegéből a 17 hattyúk; Tadeusz Różewicz: Kartoték, valamint SZFE-s és független alkotók bemutatóival is találkozhatnak.

Fesztivál elképzelhetetlen zenei programok nélkül, Nagyharsányban a Platon Karataev és a Kiscsillag, a Péterfy Bori & Love Band, az Esti Kornél, a Csík Zenekar, a Bohemian Betyars, a Besh o droM, az Analog Balaton, a zárónapon pedig a Budapest Bár és a 30Y lépnek fel.

A Magyar Zene Háza is érkezik, a nagyharsányi Hangtemplomban lehet ttalálkozni Pátkai Rozinával és Fassang Lászlóval, Bujtor Balázzsal és Rohmann Dittával – és nincsen Ördögkatlan Dinyés Dániel nélkül: ő a beremendi Szent Mihály Templomban Messiás-triptichonnal, a kisharsányi templomban vadonatúj kórusművel jelentkezik. A jazz sem hiányozhat, fellép például Dresch Mihály, Borbély Mihály és a 100 éve született Miles Davist ünneplő Modern Art Orchestra.

Az irodalmi programokra beszélgetésekre, felolvasásokra készülnek, ott lesz Grecsó Krisztián, Peer Krisztián, Simon Marci, Kiss Tibor Noé, Darvasi László, Bognár Péter, Fekete Ádám, valamint Esterházy Irodalmi Díj shortlistes vendégek.

Beremenden pedig a valahai téesz-iroda épületében, ahol két évvel ezelőtt Petri-térrel találkoztunk, 2026-ban Krasznahorkai-tér születik, képekkel, szövegekkel, vetítésekkel, beszélgetésekkel.