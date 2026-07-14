Füstölt egy vonat a Keleti pályaudvaron

Füstölt egy motorvonat hűtőberendezése a Keleti pályaudvaron, a főépületben – közölte kedd délután a katasztrófavédelem.
Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A szerelvényt – még a tűzoltók megérkezése előtt – körülbelül négyszáz utas hagyta el.
A MÁV tájékoztatása szerint egy szerelvény klímaberendezésének szellőzője füstölt. A tűzoltóság kérésére az oltás ideje alatt kikapcsolták a felsővezetéki rendszer egy részét, ezért néhány vágányon csak korlátozott a közlekedés, a változásokról itt találhatók információk.