Füstölt egy vonat a Keleti pályaudvaron

Keleti pályaudvar;katasztrófavédelem;

2026-07-14 13:27:00 CEST

A szerelvényt mintegy négyszáz utas hagyta el.

Füstölt egy motorvonat hűtőberendezése a Keleti pályaudvaron, a főépületben – közölte kedd délután a katasztrófavédelem.

Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A szerelvényt – még a tűzoltók megérkezése előtt – körülbelül négyszáz utas hagyta el.

A MÁV tájékoztatása szerint egy szerelvény klímaberendezésének szellőzője füstölt. A tűzoltóság kérésére az oltás ideje alatt kikapcsolták a felsővezetéki rendszer egy részét, ezért néhány vágányon csak korlátozott a közlekedés, a változásokról itt találhatók információk.