Előre hozzávágtak 8,7 milliárd forintot Balásy Gyula cégéhez, mégis más rendezi az augusztus 20-i állami ünnepséget

augusztus 20.;Belügyminisztérium;állami ünnepség;Balásy Gyula;

2026-07-14 12:45:00 CEST

Azóta az Orbán-kormány kedvelt vállalkozása ellehetetlenült.

Összesen 17,5 milliárd forintért vállalta a Balásy Gyula-féle cégcsoporthoz tartozó Lounge Event Kft. az augusztus 20-i rendezvények és a tűzijáték megszervezését, a felét pedig meg is kapta, mire a vállalkozás a kormányváltást követően földbe állt – számolt be róla a hvg.hu.

A Magyar-kormány a szerződést felmondta, most pedig keresnek valakit, aki egy hónap alatt megszervezi az ünnepet az Orbán-kormány kedvelt cége helyett. Ennek ellenére a Pósfai Gábor vezette Belügyminisztérium a lap kérdésére úgy reagált, az augusztus 20-i rendezvénysorozat megvalósítása nincs veszélyben.

A Balásy-cégeket érintően májusban indult nyomozás hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával, ennek keretében a cégcsoport számláit zárolták és NAV-végrehajtás is indult. Júniusban pedig előbb a központosított állami kommunikációs beszerzéseket bukták el, majd az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. (NRÜ) felmondta az összes keretszerződésüket. Ami viszont az NRÜ számára azt is jelenti, hogy sebtében más rendezvényszervező után kell nézni.

A Pósfai-féle belügy a lap kérdésére arról tájékoztatott, hogy a törvényi előírásnak megfelelően három céget hívtak meg az eljárásba, amelyet a közeljövőben le is zárnak, majd közlik a részletes programot. Az ígéret szerint a Tisza-kormány

„az eredeti forrás töredékéből kívánja a rendezvénysorozatot biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni úgy, hogy a jogszerűséget és a közbeszerzési törvényeket maximálisan betartja”.

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a Balásy-cég a még a kormányváltás előtt kötött szerződés alapján elkezdte az egyedi megrendelések teljesítését, és a Lounge Event mindezért előleget is kapott. Hogy pontosan mennyit, az azonban új információ: a HVG-nek megküldött válasz szerint nem kevesebb, mint 8,7 milliárd forintról van szó, ami a teljes szerződött összeg fele.

A tárca tájékoztatása szerint a cél az, hogy a rendezvény a korábbi költségek töredékéből, a szükségtelen közvetítői szint kiiktatásával, ugyanakkor biztonságosan és méltó színvonalon valósuljon meg. Mint jelezték, a „csökkentett műszaki tartalom” pedig azt jelenti, hogy a szerződéses struktúra egyszerűsítésével készülnek, ám ez állításuk szerint nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt programelemek megfelelő színvonalú megvalósítását.