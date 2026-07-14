Korábbi haláleseteket is vizsgálnak az Észak-budai Szent János Centrumkórház gyilkossággal gyanúsított orvosnőjének a munkahelyein

gyilkosság;nyomozás;emberölés;Szent János Kórház;

2026-07-14 15:29:00 CEST

Egy idős, daganatos beteg volt az áldozat. A doktort még májusban letartóztatták.

Legalább öt ápolót már tanúként kihallgattak az Észak-budai Szent János Centrumkórházban történt haláleset miatt indított emberölési ügyben. A kihallgatott ápolók azon a napon műszakban voltak, amikor a gyilkosság történt - írja a Telex.

Mint korábban hírt adtunk róla, a rendőrség emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomoz. Egy 32 éves nőt gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe is vettek, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

Az orvosnőt még május közepén vették őrizetbe, majd tartóztatták le. A lap információi szerint a haláleset a Szent János Centrumkórház sürgősségi osztályán, azon belül az úgynevezett fektető részlegen történt. Az áldozat egy idős személyről van szó, aki daganatos betegként került az osztályra. Az esetet állítólag az osztályt vezető orvos jelentette a kórház vezetőjének, így szerzett róla tudomást a rendőrség.

Az emberöléssel gyanúsított orvosnőről a lap azt írja, hogy 2020-ban végezte el az orvosi egyetemet. Mielőtt a Szent János Centrumkórházba került, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház intenzív osztályán volt aneszteziológus. Pár éve a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban is dolgozott részmunkaidőben.

Bár az orvosnőt még májusban vették őrizetbe, a Szent János kórházban dolgozók csak a folyosói pletykákból értesültek a történtekről. Azok a szakdolgozók, akiket az ügyben a rendőrség tanúként kihallgatott, nem beszélhetnek. A Telex információi szerint most visszamenőleg is vizsgálják, hogy azokon a helyeken, ahol az emberöléssel gyanúsított orvosnő megfordult, történtek-e olyan halálesetek, amelyek során felmerülhet az idegenkezűség.