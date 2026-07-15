Orbán Viktor nélkül a Fidesz

Fidesz;labdarúgó vb;Orbán Viktor;

2026-07-15 06:00:00 CEST

Felmorajlott a magyar nép: Orbán Viktor elhagyta az országot. Éppen akkor, amikor a köztiszteletnek örvendő államfő leváltásával a Tisza-kormány bevezette az önkényuralmat, amikor Magyar Péter romba döntötte a Fidesz uralkodása idején virágzó demokráciát.

A baj mértékét jelzi, hogy Gulyás Gergely leköszönt a Fidesz-frakció vezetéséről. Ettől aztán teljesen kiakadt a válságmérő berendezés, szakemberek szerint akár heteket is igénybe vehet a javítása. Vagy még többet is, ha az oroszoktól nem kapunk sürgősen alkatrészt.

Gulyás arra hivatkozott, hogy az alkotmány új (diktatórikus) rendelkezései folytán már nem indulhat a következő parlamenti választáson. Mintha a majdani indulása, illetve nem indulása összefüggésben lenne azzal, hogy ő tölti-e be a frakcióvezetői tisztséget. Ennek nagyjából annyi értelme van, mint amikor Magyar Péter felbukkanására reagálva 2024 tavaszán közölte: „Ahhoz, ami most történik, nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Ezt jól jegyezze meg mindenki.”

Jól megjegyeztük, de a megfejtéshez azóta se kerültünk közelebb. Annyi biztos, hogy semmi se történik véletlenül: a jogállam szétverésének időzítése sem.

Magyar Péter tisztában volt azzal, hogy elődöntőket rendeznek az amerikai focivébén, Orbán Viktor tehát egy óceánnal odébb lesz. Nélküle el se kezdenék a meccseket, még az angol−argentint se, nemhogy a francia−spanyolt. Elengedhetetlen a jelenléte.

A Tisza szerette volna kihasználni a kínálkozó alkalmat, csakhogy elszámította magát. Orbán meccsnézésre készülődve se feledkezett el csatasorba küldött talpasairól, a messzi távolból is iránymutatást adott. Világossá tette, hogy nem hagyja annyiban a dolgot, valamikor majd hazatér, és ismét serege élére áll.

„Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni!” – üzente a közösségi oldalán Orbán, aki lelkesültségében elfeledkezett arról az apróságról, hogy miniszterelnökként se lett volna joga Magyarországgal azonosítani önmagát és a Fideszt, így pedig, hogy a választók 2026. április 12-én a pártjával együtt elzavarták a francba, még kevésbé van.

Némi értetlenkedéssel szemléljük azokat a próbálkozásokat, amelyek arról győzködik a publikumot, hogy Orbán Viktor cserben hagyta híveit, amikor az általa vészterhesnek tartott időkben lelécelt a tengerentúlra.

Hiszen a cserben hagyás már jóval korábban megtörtént, azzal, hogy a Fidesz választási kudarca után – ígérete ellenére – nem vette át parlamenti mandátumát.

Abban sincs semmi újdonság, hogy a menesztett miniszterelnök hülyének nézi a választóit. Ugyanígy hülyének nézte az elmúlt tizenhat évben is, amikor gyűlöletkampányok levezénylésével leplezte a pártjában intézményesített, ipari méretű lopást. Ha még mindig akadnak holdkóros választók, akik eddig nem ábrándultak ki Orbánból, nem fognak attól sem, hogy rajongásuk tárgya pillanatnyilag úri passziójának hódol az Egyesült Államokban.

Azon se kellene csodálkozni, hogy a Fideszben teljes a fejetlenség. A totális káosz nem a vereség után tört ki, hanem gyakorlatilag attól a perctől kezdve, hogy Magyar Péter megjelent a színen.

Az utóbbi években Orbán Viktorral se működött a Fidesz, most Orbán Viktor nélkül se működik. Őszintén: változott valami?