Megszólalt Havasi Bertalan, miután Navracsics Tibor azzal kritizálta a Tiszát, hogy pont úgy jár el, ahogyan a Fidesz tette

Fidesz;kritika;Navracsics Tibor;alkotmánymódosítás;hatalom;Havasi Bertalan;Tisza Párt;

2026-07-14 18:20:00 CEST

A Fidesz kommunikációs igazgatója a Népszavának reagált arra, hogy Navracsics szerint a Tisza a Fidesz hatalmi logikáját követi a hétfői Alaptörvény-módosítással.

„Navracsics Tibor kiváló munkát végzett az Orbán-kormányokban, az ő esetében tehát még a fokozott öndicséret sem tekinthető túlzásnak. Értékes tagja a Fidesz által vezetett és képviselt politikai közösségnek, jóban-rosszban velünk volt, osztozott velünk minden munkában, az örömökben, a szomorú pillanatokban, és természetesen osztozik a felelősségben is” – így reagált lapunknak Havasi Bertalan, amikor a volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter keddi Facebook-posztjáról kérdeztük.

A bejegyzésében Navracsics Tibor arról írt: az Alaptörvény 17. módosításával - amely többek között eltávolítja hivatalából Sulyok Tamás, államfőt, és Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét - a Tisza ugyanazt a hatalmi logikát követi, mint ami a Fidesz bukásához vezetett. Posztjában egész pontosan úgy fogalmazott: „Akármit is gondoljunk a Tisza módosító javaslatának tartalmáról, abban egyetérthetünk, hogy a párt és a kormány ennél a vitánál is pontosan úgy járt el, mint a Fidesz tette az elmúlt tizenhat év nagy részében.”

Navracsics Tibor továbbá leszögezte, hogy személy szerint hitelesen fogalmaz meg kritikát az új kormánnyal szemben; hiszen miniszterként ő volt az, aki kötelezővé tette a társadalmi vitát a jogszabályok elfogadásánál – még akkor is, ha emiatt párttársai a legtöbb esetben képviselői önálló indítványként nyújtották be a törvényjavaslatokat, hogy megkerüljék a társadalmi vitát.

„Én voltam az a miniszter, aki elleneztem az Alkotmánybíróság jogainak csorbítását, hogy aztán az is képviselői önálló indítványként menjen be a parlament elé. Én voltam az a miniszter, aki mindig minden médiumot meghívott a sajtótájékoztatóira, és interjút is adott mindenkinek. És én voltam az a miniszter, aki többször is szót emeltem a kormány és a kormánypártok kommunikációja és plakátkampányai és az Európai Bizottsággal szemben folyó kampányai ellen” – hangsúlyozta az egykori tárcacezető, hozzátéve: most nem jakobinusokra és forradalmárokra, hanem polgári demokratákra van szükség, mert Magyarország ennél többet érdemel.