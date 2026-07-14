Több méteres faágat helyezett el valaki az egyik egri nyilvános vécé kagylójában

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2026-07-14 16:52:00 CEST

A polgármester szerint a rongálások és a nem rendeltetésszerű használat miatt akár felmerült az illemhelyek fizetőssé tétele.

Valaki egy több méteres faágat helyezett el az egyik egri nyilvános WC kagylójában - derül ki a város fideszes polgármesterének keddi Facebook-posztjából.

Vágner Ákos azt írta, évente nagyjából egymillió forintot fordítanak Eger két ingyenes nyilvános illemhelyének fenntartására: az Érsekkertben működő vécé és a Kőlyuki pincesornál elhelyezett mobil illemhely üzemeltetését a Városgondozás Eger Kft. végzi. Az Érsekkertben naponta takarítanak, állandó személyzet azonban nincs. A Városgondozás adatai szerint a graffitik ritkák, más szennyeződésekkel viszont mindennap találkoznak a dolgozók. A tisztaság fenntartását a nem rendeltetésszerű használat és az illemhelyen való folyamatos tartózkodás is nehezíti.

A Kőlyuki pincesornál lévő mobil vécét hetente egyszer tisztítja a szolgáltató. A két helyszín éves fenntartási költsége megközelíti az egymillió forintot. Az Érsekkertben a 2026-os szezon kezdetén nettó 65 527 forintot kellett anyagköltségként karbantartásra és a rongálások kijavítására fordítani.

Vágner Ákos szerint a helyreállításra elköltött összegek más városüzemeltetési feladatoktól, például a parkosítástól, a virágosítástól és a területrendezéstől vonnak el forrásokat.

A polgármester két lehetséges megoldást vetett fel. Az illemhelyek továbbra is ingyenesen működhetnének, miközben a város viseli a takarítás és a javítás költségeit, vagy fizetőssé és személyzettel ellátottá tehetnék őket. Utóbbi szerinte javíthatná a tisztaságot és visszaszoríthatná a rongálásokat, ugyanakkor korlátozná az alapvető szolgáltatáshoz való hozzáférést.