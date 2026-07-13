Megszavazták az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamás búcsúzhat a köztársasági elnöki posztjától

Hétfőn kora este az Országgyűlés 139 igen szavazattal, 6 ellenében megszavazta Magyarország Alaptörvényének 17. módosítását. Előzőleg a parlament hasonló arányban nem fogadta el a Mi Hazánk képviselőinek három módosító javaslatát, míg az úgynevezett összegző, az eredetihez képest változásokat tartalmazó módosító javaslatot 45 igennel fogadták el.
A 2026-ig tizenhat éven át kormányzó Fidesz 44 és a KDNP 8, összesen 52 parlamenti képviselője nem volt bent az ülésteremben.Magyar Péter benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását, elfogadásával köztársasági elnökként vége Sulyok Tamásnak
Magyarország alkotmányának 2010, a második Orbán-kormány hivatalba lépése óta volt ez a 17. módosítása, az elsőt még 2012-ben szavazta meg az akkor kétharmaddal hatalmon lévő fideszes parlamenti többség.„Nem fog megállni Strasbourgban a Tisza-féle képviselői cikluskorlát”Elkészült a felmérés, még a fideszesek negyede is támogatja a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását
Azt, hogy a mostani miről szól, a benyújtásakor Magyar Péter 12 pontban szedte össze:
1. 12 éves (vagy háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
2. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
3. Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
4. Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
5. Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
6. Kevesebb sarkalatos törvény.
7. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
8. A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
9. A közpénz védelmének erősítése.
10. A vármegyék visszanevezése megyékre.
11. Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
12. Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.