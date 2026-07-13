Megszavazták az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamás búcsúzhat a köztársasági elnöki posztjától

Parlament;szavazás;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;

2026-07-13 18:25:00 CEST

Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a parlamenti képviselők ciklusainak számát korlátozzák, a vármegyékből újra megyék lesznek. Sulyok Tamás öt napot kapott Magyar Pétertől az aláírásra.

Hétfőn kora este az Országgyűlés 139 igen szavazattal, 6 ellenében megszavazta Magyarország Alaptörvényének 17. módosítását. Előzőleg a parlament hasonló arányban nem fogadta el a Mi Hazánk képviselőinek három módosító javaslatát, míg az úgynevezett összegző, az eredetihez képest változásokat tartalmazó módosító javaslatot 45 igennel fogadták el.

A 2026-ig tizenhat éven át kormányzó Fidesz 44 és a KDNP 8, összesen 52 parlamenti képviselője nem volt bent az ülésteremben.

Magyarország alkotmányának 2010, a második Orbán-kormány hivatalba lépése óta volt ez a 17. módosítása, az elsőt még 2012-ben szavazta meg az akkor kétharmaddal hatalmon lévő fideszes parlamenti többség.

Azt, hogy a mostani miről szól, a benyújtásakor Magyar Péter 12 pontban szedte össze: