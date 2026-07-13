Parlament;szavazás;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;

Az Országgyűlés rendkívüli ülése július 13-án

Megszavazták az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamás búcsúzhat a köztársasági elnöki posztjától

Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a parlamenti képviselők ciklusainak számát korlátozzák, a vármegyékből újra megyék lesznek. Sulyok Tamás öt napot kapott Magyar Pétertől az aláírásra.

Hétfőn kora este az Országgyűlés 139 igen szavazattal, 6 ellenében megszavazta Magyarország Alaptörvényének 17. módosítását. Előzőleg a parlament hasonló arányban nem fogadta el a Mi Hazánk képviselőinek három módosító javaslatát, míg az úgynevezett összegző, az eredetihez képest változásokat tartalmazó módosító javaslatot 45 igennel fogadták el.

A 2026-ig tizenhat éven át kormányzó Fidesz 44 és a KDNP 8, összesen 52 parlamenti képviselője nem volt bent az ülésteremben.

Magyarország alkotmányának 2010, a második Orbán-kormány hivatalba lépése óta volt ez a 17. módosítása, az elsőt még 2012-ben szavazta meg az akkor kétharmaddal hatalmon lévő fideszes parlamenti többség.

Azt, hogy a mostani miről szól, a benyújtásakor Magyar Péter 12 pontban szedte össze:

  • 1. 12 éves (vagy háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek.

  • 2. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.

  • 3. Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.

  • 4. Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.

  • 5. Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.

  • 6. Kevesebb sarkalatos törvény.

  • 7. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.

  • 8. A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.

  • 9. A közpénz védelmének erősítése.

  • 10. A vármegyék visszanevezése megyékre.

  • 11. Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.

  • 12. Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.