Magyarország;Európai Bizottság;intézkedések;Erasmus+ program;Tisza-kormány;

Vészesen közeleg mindegyik határidő, a Tisza-kormánynak nagyon kell sietnie, ha vissza akarja vinni Magyarországot az Erasmus+-programba

Magyar Péter kabinetjének hat hét alatt kell minden lépést megtennie azért is, hogy a már hivatalosan is felszabadított 10 milliárd euróhoz valóban hozzáférjen.

Három uniós biztos jelenlétében vitatkoztak kedden az Európai Parlament szakbizottsága a Magyarország előtt korábban befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról és a következő lépésekről. 

Raffaele Fitto, az Európai Bizottság alelnöke, aki a kohéziós politikáért és reformokért felel, az ülésen elmondta, hogy hat hét alatt kell Magyarországnak minden lépést megtenni, hogy a már hivatalosan is felszabadított 10 milliárd euróhoz valóban hozzáférjen. Múlt pénteken hárult el az utolsó akadály, hogy a Covid-járvány után létrehozott helyreállítási alapból, az RRF-ből 10 milliárd eurót le tudjon hívni Magyarország, de ennek a feltétele azoknak a reformoknak és beruházásoknak a teljesítése, amelyeket a helyreállítási tervben tervben vállalt a Tisza-kormány. Ehhez először át kellett írni a közbeszerzési törvényt, meg kellett erősíteni az Integritás Hatóság jogköreit, ahogy a vagyonnyilatkozati és az összeférhetetlenségi szabályokkal kapcsolatban is komoly elvárásai voltak az Európai  Bizottságnak. Ezekről az elvárásokról az Orbán-kormány tárgyalt korábban, de soha nem teljesítette őket. Ezért az eredeti négy év helyett csak néhány hete maradt az új kormánynak, hogy a 3600 milliárd forintnyi összeget elköltse: ennek jó része egyébként például a Magyar Fejlesztési Bankba fog kerülni, illetve egy vasút- és HÉV-szerelvények beszerzésére létrehozott szervbe, máskülönben az augusztus végi határidőt nem lehetett volna tartani. A biztos most elmondta, szeptemberben adhatja le a kormány a fizetési kérelmet, a Bizottság ekkor fogja értékelni a végrehajtást.

Az Európai Bizottság nevében Piotr Serafin költségvetésért felelős biztos hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormánynak külön lépéseket kell  tenni ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen további 6,4 milliárd euró befagyasztott uniós pénzhez, ahogy az Erasmus+ megnyitása sem automatikus.

A regionális fejlesztésre szánt pénzekből 4,2 milliárd eurót az úgynevezett feltételességi eljárás keretében fagyasztottak be. Ezeknek a feloldásához szükséges lépések lényegében átfedésben vannak a helyreállítási alap korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseivel, ugyanakkor külön kell elindítani a folyamatot a Tisza-kormánynak, ami még nem történt meg. Piotr Serafin kiemelte, hogy ennek idén év végéig meg kell történnie, különben egymilliárd euró ebből a keretből elveszhet, a pénzeket ugyanis csak bizonyos ideig lehet elkölteni. A magyar kezdeményezés után a Bizottságnak négy hete lesz értékelni a lépéseket, ezt követően pedig a tagállami kormányokat képviselő Tanácsnak is rá kell bólintania, ami szintén egy hónapig tarthat. Az idő tehát itt is szorít.

Ráadásul ahhoz, hogy minden magyar egyetemről mehessenek a diákok Erasmus+-ösztöndíjjal külföldre szintén egy többlépcsős folyamaton kell átmenni. A határidő vészesen közeleg, a Euronewsnak egy névtelenséget kérő bizottsági tisztviselő azt mondta, nem látják, hogyan tér vissza Magyarország az Erasmus+-ba, ha a Tisza-kormány nem áll elő a feltételességi eljárásban követelt intézkedésekkel még most, vagyis a nyár elején. 

A programból azért voltak kizárva az alapítványi fenntartású egyetemek hallgatói, mert az Európai Bizottság értékelése szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) vezetőségei nem biztosították az egyetemek szabadságát a politikai befolyástól. Ehhez mindössze az egyetemi kuratóriumok vezetését kellett volna átalakítani. A testület hangsúlyozta, a magyar kormány júniusban elfogadott törvénymódosításával tovább is ment ennél: jövőre ugyanis teljesen megszűnnek ezek az alapítványok. Ahhoz viszont, hogy az Erasmus+ kinyíljon - és ezzel együtt 2,2 milliárd euró, főleg oktatásra fordítható fejlesztési pénz is elérhetővé váljon -, a törvényt még végre kell hajtani és erről hivatalosan értesíteni kell az Európai Bizottságot is.

Az ülésen jelen lévő Michael McGrath jogállamiságért felelős biztos csak annyit mondott, figyelemmel kísérik a magyar történéseket. Emlékeztetett, hogy a május végén a kormány és a Bizottság között megkötött politikai megállapodás nem volt teljes: további 500 millió euró befagyasztva maradt, és itt még nem látszik a megoldás. Eddig az új kormány sem nyúlt hozzá a gyermekvédelminek nevezett homofób törvényhez, amiről az EU Bírósága is kimondta, hogy ellentétes az uniós értékkel.

Az ülésen mások mellett Kollár Kinga tiszás EP-képviselő is felszólalt. Szerinte a Tisza-kormány első ötven napja megmutatta, hogy teljesítették az ígéreteiket: helyreállították a jogállamiságot, és egy olyan garanciákkal teli rendszert építenek fel, ahol az állami vagyonnal történő módszeres visszaélés soha többé nem fordulhat elő.

Kilenc európai ország megállapodott abban, hogy támogatják Ukrajna ambiciózus erőfeszítéseit egy saját rakétavédelmi rendszer kifejlesztésére, amely siker esetén biztosítaná Ukrajna védelmét az orosz ballisztikus fenyegetéssel szemben és részévé válna Európa légvédelmének is.