Takács Péter fizikailag fenyegetve érezte magát a parlamentben, de szólt, hogy őt nem tudják megfélemlíteni

Fidesz;Országgyűlés;Takács Péter;

2026-07-15 05:15:00 CEST

Az ülésteremben történt konfliktus után a Facebook-oldalán is fizikai fenyegetéseket kapott, és attól tart, hogy milliós bírságot szabhatnak ki ellenzéki képviselőkre.

Fizikailag fenyegetve érezte magát Magyar Péter viselkedése miatt az Országgyűlés üléstermében a Fidesz országgyűlési képviselője.

Takács Péter egy keddi Facebook-posztjában azt állította, hogy a miniszterelnök Pócs János felszólalása közben magából kikelve, dühtől eltorzult arccal rontott rá. Közlése szerint eközben a helyén, néma csendben ülve videóra vette, ahogyan Magyar Péter az Országgyűlésben viselkedett.

Azt írta, hogy miután a közösségi médiában beszámolt a történtekről, „Szeretetország képviselői” megszállták a Facebook-oldalát, és további fizikai fenyegetést helyeztek kilátásba. A telefonos felvételekről azt közölte, hogy azok nem öncélúak, nem irányulnak személyesen senki ellen, hanem a nyilvánosság tájékoztatását és a választók információs szabadságát szolgálják.

A korábbi egészségügyi államtitkár azt írta, hogy a drámai kivonulás után Magyar Péter a Házbizottság ülését is „terror alá vonta”, és „leuralta az ülésvezetést”, noha szerinte a miniszterelnöknek ott sem kellett volna lennie. A képviselő azt kérdezte, hajlandó-e Forsthoffer Ágnes házelnök miniszterelnöki nyomásra milliós bírsággal sújtani az ellenzéki képviselőket. Takács Péter hangsúlyozta: semmilyen, a házszabályba ütköző cselekedetet nem követtek el. Egyúttal nyomatékosította, hogy őt nem lehet megfélemlíteni.