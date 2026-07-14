Tárkányi Zsolt szerint Kínában is nagy visszhangja lett a debreceni Semcorp bezáratásának

A kínai üzleti nyilvánosságban nagyon komolyan veszik a Semcorp-ügyet, egyben az akkumulátoripar vállalati felsővezetőiig is eljutott az, hogy a magyarországi kormányváltás következtében immár sokkal komolyabban kell venniük a környezetvédelmi szempontokat, amelyek eddig nem voltak a legfőbb prioritások között – írja Tárkányi Zsolt tiszás parlamenti képviselő a Facebook-oldalán egy, a hazai akkumulátorgyártást érintő friss, összefoglaló jelentés alapján.
Ezt a jelentés – cikkekre, elemzésekre, jogszabályi szigorításokra épülő – főbb pontjaival támasztja alá:
A megjelent írások túlnyomó többsége az eseményt nem elszigetelt környezetvédelmi incidensként, hanem a kínai vállalatok európai működését és a magyarországi beruházási környezet változását érintő fejleményként értelmezte.
A legnagyobb elérésű cikkek közös értelmezése szerint az ügy túlmutat egyetlen vállalat felelősségén, és a kínai vállalatok európai beruházásait érintő új kihívásokra hívja fel a figyelmet.
Az írások részletesen ismertetik a magyar hatóságok által feltárt, jelentős mértékű talajvízszennyezést, a termelés azonnali felfüggesztését.
A legtöbb elemzés a magyarországi kormányváltást fordulópontként értelmezi, és az új kormány környezetvédelmi politikájának szigorodásával hozza összefüggésbe a történteket.
Több írás szerint a tervezett intézkedések – köztük a környezetvédelmi bírságok szigorítása, egy új felügyeleti szerv felállítása, valamint az akkumulátoripari engedélyezési gyakorlat felülvizsgálata – nemcsak a Semcorpot, hanem a Magyarországon működő teljes akkumulátoripari szektort érinthetik.
A szakmai jellegű elemzések a Semcorp ügyét elsősorban a kínai vállalatok európai működésének megfelelési kihívásaként értelmezik, kiemelve, hogy a technológiai versenyképesség és a költséghatékonyság mellett egyre nagyobb jelentőséget kap a környezetvédelmi megfelelés, valamint a helyi közösségekkel és hatóságokkal fenntartott együttműködés.
Több elemzés arra a következtetésre jut, hogy ezen üzemek esetében a magyarországi működés feltételei a korábbi időszakhoz képest szigorúbb szabályozási környezethez igazodnak.
A kormánypárti politikus örül annak, hogy szerinte alig három hónappal a kormányváltást követően az akkumulátoripar kínai szereplői pontosan értik és tapasztalják is azt, hogy a Tisza komolyan veszi és végre is hajtja a kampányban tett ígéreteit. Azt, hogy ezeknek az üzemeknek új együttműködést kell kötniük a magyar kormánnyal és a magyar emberekkel: innentől nincsenek telefonok megfelelő helyekre, nincsenek kiskapuk, félrenéző hatóságok, helyette szigorú szabályok és azokat kőkeményen betartató hatóságok szabta keretek között folyhat a termelés. Aki ennek nem hajlandó vagy nem képes megfelelni az pedig bezár. Először átmenetileg, ha abból sem tanul akkor pedig végleg. Így járt most a Semcorp és így fog járni minden más üzem is, ha szennyezi Debrecent vagy bármely más magyar várost – tette hozzá Tárkányi Zsolt.Debrecen fideszes polgármestere Semcorp-ügyben mossa kezeit, és nem mond leVizsgálatot indított és türelmet kér a Semcorp a debreceni környezetszennyezés utánElzavarja a környezetszennyező kínai Semcorp vállalatot Debrecen13 ezerszeresen (!) haladta meg a határértéket az alumínium-szennyezés a talajvízben a Semcorp debreceni akkuipari üzeménél