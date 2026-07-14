Kína;Magyarország;Debrecen;jelentés;környezetszennyezés;felülvizsgálat;bezáratás;akkumulátorgyár;Magyar-kormány;Semcorp;

2026-07-14 18:48:00 CEST

Tárkányi Zsolt szerint Kínában is nagy visszhangja lett a debreceni Semcorp bezáratásának

A Tisza párt országgyűlési képviselője birtokába jutott egy, a kínai akkumulátoripari felsővezetőknek szánt jelentés. A dokumentum a jövőben a teljes magyarországi ágazatban a környezetvédelmi szempontok, hatósági előírások betartatásával számol.