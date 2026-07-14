futball-vb 2026;

Megvannak a kezdők

Franciaország

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – O. Dembélé, Olise, Barcola – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, I. Konaté, Lacroix, Kanté, Koné, Zaire-Emery, Akliouche, Cherki, D. Doué, Mateta, M. Thuram

Spanyolország

Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

A kispadon: Raya, J. García (kapusok), Pubill, E. García, M. Llorente, Grimaldo, Merino, Gavi, Zubimendi, Pedri, N. Williams, Ferran Torres, Pino, V. Munoz, B. Iglesias

Magyarázatot kért Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól arra, mi történt, és miért csak egy játékos utazott haza a csapat gépével a világbajnoki kiesés után.