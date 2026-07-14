Megvannak a kezdők

Franciaország
Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – O. Dembélé, Olise, Barcola – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, I. Konaté, Lacroix, Kanté, Koné, Zaire-Emery, Akliouche, Cherki, D. Doué, Mateta, M. Thuram
Spanyolország
Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), Pubill, E. García, M. Llorente, Grimaldo, Merino, Gavi, Zubimendi, Pedri, N. Williams, Ferran Torres, Pino, V. Munoz, B. Iglesias