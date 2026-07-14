Szégyennek nevezte a brazil elnök, amiért csak egy játékos tért haza a futballválogatott gépével

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2026-07-14 18:31:00 CEST

Magyarázatot kért Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól arra, mi történt, és miért csak egy játékos utazott haza a csapat gépével a világbajnoki kiesés után.

Bírálta a brazil elnök a labdarúgó-válogatott játékosait, miután a világbajnokságról hazatérő csapatgép fedélzetén állítólag csak egy futballista utazott – írja az AS.

A beszámoló szerint a keretből állítólag csak Danilo szállt fel a Rio de Janeiróba tartó különgépre, a többi játékos külföldön maradt. Luiz Inácio Lula da Silva egy nyilvános eseményen azt mondta, üzenetet küldött Carlo Ancelottinak, és magyarázatot kért arra, mi történt, illetve miért tért vissza a repülőgép szinte üresen.

„Tele géppel utazott el, és gyakorlatilag egyedül jött vissza. Szinte senki sem volt a csapat gépén hazafelé. Micsoda szégyen”

- fogalmazott. Hozzátette, ha Brazília megnyerte volna a világbajnokságot, a játékosok mindannyian otthon ünnepelnének.

Lula ezt követően egy tréfás megjegyzéséssel folytatta. Egy diák által épített, általa agresszívnek nevezett robotról beszélt, amely szerinte Kylian Mbappéra és Erling Haalandra hasonlított. Azt mondta Carlo Ancelottinak, hogy ha új játékost keres, válassza a robotot, mert azzal Brazília megnyerné a világbajnokságot.

A brazil államfő elsősorban azt bírálta, ahogyan a keret tagjai a kiesés után kezelték a hazautazást.