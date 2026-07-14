Ünnep az ünnepen

Fun fact. A futballtörténelemben ez az első alkalom, hogy a francia válogatott az ország nemzeti ünnepén, július 14-én, a Bastille 1789-es ostromának az évfordulóján pályára lép.
2026-07-14 20:30:00 CEST
Fun fact. A futballtörténelemben ez az első alkalom, hogy a francia válogatott az ország nemzeti ünnepén, július 14-én, a Bastille 1789-es ostromának az évfordulóján pályára lép.
Magyarázatot kért Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól arra, mi történt, és miért csak egy játékos utazott haza a csapat gépével a világbajnoki kiesés után.