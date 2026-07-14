Spanyol mezőnyfölény

Eltelt az első tizenöt perc, a spanyolok többet birtokolják (64%) a labdát, azonban egyelőre sokra nem mentek vele. A kaput még egyik csapat sem tudta eltalálni.
2026-07-14 21:16:00 CEST
Eltelt az első tizenöt perc, a spanyolok többet birtokolják (64%) a labdát, azonban egyelőre sokra nem mentek vele. A kaput még egyik csapat sem tudta eltalálni.
Magyarázatot kért Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól arra, mi történt, és miért csak egy játékos utazott haza a csapat gépével a világbajnoki kiesés után.