A franciák az egész tornán most először kerültek hátrányba

futball-vb 2026;

2026-07-14 21:27:00 CEST

25. perc: Ivószünet miatt áll a játék. A franciáknak ez egy jó lehetőség, hogy rendezzék a soraikat. Az egész tornán most először kerültek hátrányba, meglátjuk, képesek lesznek-e innen javítani.