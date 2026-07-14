A franciák az egész tornán most először kerültek hátrányba

25. perc: Ivószünet miatt áll a játék. A franciáknak ez egy jó lehetőség, hogy rendezzék a soraikat. Az egész tornán most először kerültek hátrányba, meglátjuk, képesek lesznek-e innen javítani.
2026-07-14 21:27:00 CEST
25. perc: Ivószünet miatt áll a játék. A franciáknak ez egy jó lehetőség, hogy rendezzék a soraikat. Az egész tornán most először kerültek hátrányba, meglátjuk, képesek lesznek-e innen javítani.
Magyarázatot kért Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól arra, mi történt, és miért csak egy játékos utazott haza a csapat gépével a világbajnoki kiesés után.