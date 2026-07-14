Egy kényszerű francia csere

30. perc: Salibát kellett ápolni és le is kell cserélni. Az Arsenal védője egyébként hónapok óta kisebb hátsérüléssel futballozik. Lacroix érkezett a helyére. Nem alakul jól eddig francia szempontból az első félidő.
2026-07-14 21:31:00 CEST
30. perc: Salibát kellett ápolni és le is kell cserélni. Az Arsenal védője egyébként hónapok óta kisebb hátsérüléssel futballozik. Lacroix érkezett a helyére. Nem alakul jól eddig francia szempontból az első félidő.
Magyarázatot kért Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól arra, mi történt, és miért csak egy játékos utazott haza a csapat gépével a világbajnoki kiesés után.