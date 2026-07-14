Két szép spanyol sarkazás

38. perc: Maignan rosszul hozta játékba a labdát, Olmo és Yamal összjátéka után Ruiz elől mentett szögletre Upamecano. A franciáknak eközben mindössze négy labdaérintésük van az ellenfél tizenhatosán belül.

Magyarázatot kért Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól arra, mi történt, és miért csak egy játékos utazott haza a csapat gépével a világbajnoki kiesés után.