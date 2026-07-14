A megiramodó Mbappé elől kellett tisztázni

42. perc: Nagyon kellett, hogy kint helyezkedjen a kapujából Unai Simon. Mbappé lépett volna ki ziccerben, azonban a spanyol kapus időben érkezett és felszabadított.
2026-07-14 21:42:00 CEST
42. perc: Nagyon kellett, hogy kint helyezkedjen a kapujából Unai Simon. Mbappé lépett volna ki ziccerben, azonban a spanyol kapus időben érkezett és felszabadított.
Magyarázatot kért Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól arra, mi történt, és miért csak egy játékos utazott haza a csapat gépével a világbajnoki kiesés után.