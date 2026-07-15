Mbappé: Nem voltunk méltóak a vb-elődöntőhöz – De la Fuente: a világ legjobb csapata nyert – így értékeltek

labdarúgó vb;Spanyolország;Franciaország;vb-elődöntő;

2026-07-15 11:32:00 CEST

Spanyolország 2–0-ra legyőzte Franciaországot a világbajnokság első elődöntőjében, de nem is az eredmény, hanem a gárda megdöbbentő fölénye érintette meg igazán a szereplőket.

„Óriási csalódás ez mindannyiunknak. Nagy ambíciókkal érkeztünk, de el kell ismernünk, hogy technikailag a spanyolok fölénk nőttek. Sokkal több hibát követtünk el, mint a korábbi mérkőzéseinken” – értékelt Didier Deschamps. A leköszönő francia szövetségi kapitány szerint sérülések és fáradtság is nehezítette a csapata dolgát, de nem ezek döntöttek.

„Ahhoz, hogy legyen esélyünk, a maximumot kellett volna nyújtanunk. Ez most nem sikerült. Spanyolország nagyon erős válogatott, ezt ismét bebizonyította.” Deschamps ugyanakkor odaszúrt a játékvezetőnek is.

„Nem akarok rossz vesztesnek tűnni, de felteszek egy kérdést: valóban volt olyan szinten a játékvezető, hogy világbajnoki elődöntőt vezessen? A látottak után mindenki levonhatja a maga következtetését.”

A francia kapitány azonban hangsúlyozta, hogy a vereség oka nem a bíró, hanem a spanyol fölény volt. „Nem tudtuk megtörni a ritmusukat. Keveset birtokoltuk a labdát, túl sok technikai hibát követtünk el, és egyszerűen nem találtuk a megoldást a játékukra.”

Kylian Mbappé még önkritikusabban fogalmazott.

„Nem azt a mérkőzést játszottuk, amit szerettünk volna. Sem taktikailag, sem technikailag, sem a mutatott játék színvonalában nem voltunk méltóak egy világbajnoki elődöntőhöz. Ha ezt nem tudod megadni egy ilyen mérkőzésen, akkor nem is nyerhetsz.”

Elmondta még, hogy a taktikájukból szinte semmi sem valósítottak meg, és ami még fájóbb, technikailag sem voltak elég jók. Mbappé szerint a spanyol siker teljesen megérdemelt volt.

A győztes oldalon euforikus hangulatban értékeltek: Luis de la Fuente szerint játékosai újra bebizonyították, hogy jelenleg nincs náluk jobb válogatott. „A mérkőzés előtt azt mondtam a játékosaimnak, hogy a világ egyik legjobb csapata ellen lépünk pályára. De azt is hozzátettem: velük szemben a világ legjobb csapata fog játszani. Ma ezt bizonyítottuk.”

A spanyol szövetségi kapitány külön kiemelte az öltöző egységét. „Ebben a csapatban mindenki egymásért dolgozik. Nincsenek egók, mindenki ugyanazért a célért küzd. Akik ma nem játszottak, a lefújás után is kimentek edzeni. Ettől különleges ez a válogatott.”

Szerinte Spanyolország újra azt a mentalitást képviseli, amely 2010-ben világbajnoki címhez vezette az országot.

„Visszahoztuk azt a hitet és azt a futballkultúrát, amely annak a generációnak a sajátja volt. Most már csak egy lépés választ el bennünket attól, hogy ismét történelmet írjunk.”

És nem állított bolondságot: az eddigi hét mérkőzésükön egy gólt kaptak, ezzel szemben 13-at rúgtak...

A második gólt szerző Pedro Porro szerint a siker kulcsa az volt, hogy végig kézben tartották a mérkőzést. „Franciaország tele van világklasszisokkal, de ma mi diktáltuk a tempót. Örülök a gólnak, de a döntőbe jutás sokkal fontosabb.”

Mikel Oyarzabal ugyanebben a szellemben értékelt. „Ez a csapat mindig ugyanazt a futballt akarja játszani, bárki is az ellenfél. Nem alkalmazkodni akarunk, hanem rákényszeríteni a saját ritmusunkat az ellenfélre.”

A mindössze 19 éves Lamine Yamal sem elégedett meg a döntőbe jutással. „Nem azért érkeztünk erre a világbajnokságra, hogy elődöntőt nyerjünk. Világbajnokok akarunk lenni.”

Spanyolország vasárnap az Anglia–Argentína elődöntő győztesével játszik (New York, 21.00), míg Franciaország a szombati bronzmérkőzésen (Miami, 23.00) zárja a vb-t.