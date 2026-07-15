Önkéntes tűzoltó gyújthatta fel a fontainebleau-i erdőt

Franciaország;gyújtogatás;elfogás;erdőtűz;

2026-07-15 11:44:00 CEST

Két férfit vettek őrizetbe: a hatóságok szerint egyikük szándékosan, másikuk pedig véletlenül okozta a tüzet.

Egy önkéntes tűzoltó beismerte, hogy öngyújtóval és benzinnel gallyakat gyújtott meg a Párizs közelében fekvő fontainebleau-i erdőben – írja a Reuters a helyi ügyész francia sajtónak adott tájékoztatása alapján.

Egy másik gyanúsított azt mondta, eldobott cigarettájával véletlenül okozott tüzet. A két 2007-ben született férfi korábban nem volt büntetve. A fontainebleau-i erdő térségében két tűz még kedden is égett, de a hatóságok szerint mindkettőt sikerült körülhatárolni. A nagyobbik tűz 1600 hektárt, egy közeli másik pedig 450 hektárt érintett.

A lángok néhány kilométerre megközelítették a fontainebleau-i kastélyt, ezért repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek az oltásban. A Párizstól mintegy 70 kilométerre pusztító tűz miatt lezárták a fővárost Lyonnal és Dél-Franciaországgal összekötő A6-os autópályát, a kisebb környékbeli tüzek pedig a nagy sebességű vasúti közlekedést is akadályozták. Közel 900 embert kitelepítettek az otthonából. Laurent Nuñez belügyminiszter közlése szerint Franciaországban az év eleje óta már 32 ezer hektár égett le, ami meghaladja a teljes 2025-ös évet. Országszerte 59 embert fogtak el, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük van a tüzek kitöréséhez