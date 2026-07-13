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Tűz a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben 2026. július 12-én

Tűz van a Párizshoz közeli fontainebleau-i erdőben, több lakóházat ki kellett üríteni

Egyelőre nem sikerült megfékezni a lángokat. Az oltásban mintegy 400 tűzoltó vesz tészt, de helikoptereket és repülőgépeket is bevetnek.

Tűzoltó repülőgépekkel oltották hétfőre virradóra a Párizstól ötven kilométerre található híres Fontainebleau-i erdőt, ahol tűz ütött ki és nagyon gyorsan terjedt a kánikulai melegben.

Philippe Tabarot közlekedési miniszter vasárnap este közölte, hogy

a tűz miatt mindkét irányban lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, amely Párizst köti össze Franciaország déli részével. A tűz a délkelet felé közlekedő TGV szuperexpressz-vonatok forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott.

A francia állami vasúttársaság, az SNCF bejelentette, hogy a párizsi Gare de Lyon állomásra érkező vagy onnan induló vonatok legalább hat órás késéssel közlekednek a franciaországi nyári vakáció első hétvégéjén.

Tűz a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben 2026. július 12-én

A Fontainebleau-i erdőtűz vasárnap délután kezdődött az A6-os autópálya mentén, mielőtt elterjedt az erdőterületen. A tűz nagyon gyorsan terjedt, ezért a déli országrészből, Bordeaux-ból és Nimes-ből, két Dash típusú tűzoltórepülőgép érkezett.

A tűz oltásához először vetettek be ilyen repülőgépeket Párizs környékén. A munkában két vízbombázó helikopter, egy felderítő repülőgép és mintegy 400 tűzoltó is részt vesz – közölte a tűzoltóság, amely mintegy 15 lakóházat is kiürített.

– Ha nem álltak volna rendelkezésre repülőgépek, akkor Noisy-sur-Ecole és Vaudoué településeket is ki kellett volna üríteni

– mondta az AFP hírügynökségnek Olivier Compta ezredes, aki az oltást vezeti. A mentőcsapatok szerinte „egy-két hétig” fognak dolgozni a helyszínen, és Franciaországból mindenhonnan kapnak erősítést.

A tűz az esti órákban több mint háromszáz hektáron terjedt el, és egyelőre nem sikerült megfékezni, továbbra is terjed – közölte Yannis Bouzar alprefektus.

A hőség, amely több mint egy hete különösen a párizsi régiót sújtja, jelentősen megnövelte a tűz kockázatát, de az ország más területeiről is számos erdőtüzet jelentettek, beleértve az északi területeket és az Atlanti-óceán partvidékét. Az év eleje óta több mint 25 ezer hektárnyi terület vált a tűz martalékává, ami közel kétszerese a 2025-ös időszaknak a polgári védelem szerint.

A hatóságok mindenkit óvatosságra intettek, és arra emlékeztettek, hogy a tűzesetek felelősei ellen, legyen szó szándékos gyújtogatásról vagy gondatlanságról, büntetőeljárások indulnak.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egységei eközben Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait és Omán területe ellen indított rakétákat és drónokat, de a távolabb fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta.