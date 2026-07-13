Tűz van a Párizshoz közeli fontainebleau-i erdőben, több lakóházat ki kellett üríteni

tűz;Franciaország;Párizs;hőség;

2026-07-13 08:33:00 CEST

Egyelőre nem sikerült megfékezni a lángokat. Az oltásban mintegy 400 tűzoltó vesz tészt, de helikoptereket és repülőgépeket is bevetnek.

Tűzoltó repülőgépekkel oltották hétfőre virradóra a Párizstól ötven kilométerre található híres Fontainebleau-i erdőt, ahol tűz ütött ki és nagyon gyorsan terjedt a kánikulai melegben.

Philippe Tabarot közlekedési miniszter vasárnap este közölte, hogy

a tűz miatt mindkét irányban lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, amely Párizst köti össze Franciaország déli részével. A tűz a délkelet felé közlekedő TGV szuperexpressz-vonatok forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott.

A francia állami vasúttársaság, az SNCF bejelentette, hogy a párizsi Gare de Lyon állomásra érkező vagy onnan induló vonatok legalább hat órás késéssel közlekednek a franciaországi nyári vakáció első hétvégéjén.

A Fontainebleau-i erdőtűz vasárnap délután kezdődött az A6-os autópálya mentén, mielőtt elterjedt az erdőterületen. A tűz nagyon gyorsan terjedt, ezért a déli országrészből, Bordeaux-ból és Nimes-ből, két Dash típusú tűzoltórepülőgép érkezett.

A tűz oltásához először vetettek be ilyen repülőgépeket Párizs környékén. A munkában két vízbombázó helikopter, egy felderítő repülőgép és mintegy 400 tűzoltó is részt vesz – közölte a tűzoltóság, amely mintegy 15 lakóházat is kiürített.

– Ha nem álltak volna rendelkezésre repülőgépek, akkor Noisy-sur-Ecole és Vaudoué településeket is ki kellett volna üríteni

– mondta az AFP hírügynökségnek Olivier Compta ezredes, aki az oltást vezeti. A mentőcsapatok szerinte „egy-két hétig” fognak dolgozni a helyszínen, és Franciaországból mindenhonnan kapnak erősítést.

A tűz az esti órákban több mint háromszáz hektáron terjedt el, és egyelőre nem sikerült megfékezni, továbbra is terjed – közölte Yannis Bouzar alprefektus.

A hőség, amely több mint egy hete különösen a párizsi régiót sújtja, jelentősen megnövelte a tűz kockázatát, de az ország más területeiről is számos erdőtüzet jelentettek, beleértve az északi területeket és az Atlanti-óceán partvidékét. Az év eleje óta több mint 25 ezer hektárnyi terület vált a tűz martalékává, ami közel kétszerese a 2025-ös időszaknak a polgári védelem szerint.

A hatóságok mindenkit óvatosságra intettek, és arra emlékeztettek, hogy a tűzesetek felelősei ellen, legyen szó szándékos gyújtogatásról vagy gondatlanságról, büntetőeljárások indulnak.