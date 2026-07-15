Lebontották a Gibraltárt Spanyolországtól elválasztó kerítést

Spanyolország;lebontás;Gibraltár;határkerítés;

2026-07-15 13:05:00 CEST

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság megállapodása megszünteti a személy- és áruforgalom határellenőrzését. Az egyezményt az Európai Parlamentnek még ratifikálnia kell.

Több mint száz év után eltűnt a Gibraltárt az Ibériai-félsziget többi részétől elválasztó határkerítés – írja az RTVE.

A változás elsősorban annak a 15 ezer határon át ingázó munkavállalónak könnyíti meg a mindennapjait, akik naponta kelnek át Spanyolország és Gibraltár között. Az egyezmény kulcsfontosságú rendelkezései már alkalmazhatók, bár az Európai Parlament plenáris ratifikációja csak az év végén várható.

Éjfélkor kisebb testvériségi ünnepséget tartottak a brit terület és La Línea de la Concepción között. Az átkelőn elsőként Gibraltár miniszterelnöke, Fabian Picardo és La Línea de la Concepción polgármestere, Juan Franco haladt át, miközben egy zenekar Beethoven Örömódáját játszotta.

Fabian Picardo az esemény után arról beszélt, hogy a Gibraltárról szóló vita politikai kérdésként kezeli azt, ami valójában emberi valóság, a két területet pedig családi kapcsolatok kötik össze. Azt mondta, sok családot éveken át nehezítettek a határátlépéssel járó adminisztratív akadályok.

Maroš Šefčovič európai biztos közleményében azt írta, hogy a megállapodást négy évig tartó, összetett egyeztetés előzte meg. Értékelése szerint az eredmény szorosabb együttműködést hoz, és megszünteti az akadályokat a két terület között naponta átkelő mintegy 15 ezer ember előtt.